Кралски разрив: Принцеса Юджини напълно е „отрязала“ баща си

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който беше лишен от кралските си титли през октомври заради връзките си с педофила финансист, е „съкрушен“ от отчуждението от по-малката си дъщеря

18 януари 2026, 13:27
Източник: GettyImages

П ринцеса Юджини е прекъснала всякакъв контакт с опозорения си баща след скандала с Джефри Епстийн, разкрива английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който беше лишен от кралските си титли през октомври заради връзките си с педофила финансист, е „съкрушен“ от отчуждението от по-малката си дъщеря. То е последвало месеци на нови разкрития през миналата година за отношенията му с Епстийн.

Според информацията Юджини, на 35 години, отказва да разговаря с Андрю и не го е посетила по Коледа. Юджини, която създаде организацията The Anti-Slavery Collective в подкрепа на борбата срещу трафика на хора с цел сексуална експлоатация, гледала с крайно неодобрение на отказа на баща си да се извини на жертвите на Епстийн.

Източник е казал пред Mail on Sunday, че разривът наподобява този в семейството на Бекъм: „Няма никакъв контакт, нищо. Това е нивото на Бруклин Бекъм – тя напълно го е отрязала“.

Принц Андрю – от „любимото дете“ до просто Андрю
20 снимки
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю Даяна

Междувременно източници твърдят, че по-голямата ѝ сестра, принцеса Беатрис, подхожда по-умерено, като се опитва да поддържа връзка с баща си и същевременно да запази доброто си име в кралското семейство. Беатрис е поканила Андрю на кръщенето на 11-месечната си дъщеря Атина в Лондон миналия месец, но показателно е, че той не е присъствал на последвалото тържество в местен пъб.

Не е ясно дали Юджини е разговаряла с баща си по време на празненството. „Беатрис се опитва да върви по тънката граница между това да не се отрече от баща си и да остане близка с кралското семейство“, казва източникът. „В момента те не са в редовен и близък контакт, но Юджини дори не се опитва да балансира – тя изобщо не говори с него“.

Разпадането на отношенията между Андрю и Юджини добавя още унижение за опозорения бивш принц, който се готви да напусне Royal Lodge – дома си в имението Уиндзор през последните две десетилетия. Миналата седмица на територията на имота е бил забелязан камион за преместване, докато Андрю започва да разчиства вещите си. Очаква се той да се премести временно в имот в имението Сандрингам в Норфолк през следващите седмици, докато приключат ремонтите на близката ферма Marsh Farm, която ще стане новият му дом около Великден.

Твърди се, че Андрю е бил посъветван да остане в Лондон по Коледа, за да избегне близост с кралските особи, които са прекарали празниците в Сандрингам.

Беатрис и Юджини са били изправени пред труден избор къде да прекарат Коледа. В крайна сметка те са присъствали на коледната църковна служба на кралското семейство в Норфолк и след това са се присъединили към роднините си в Сандрингам.

Поканата е дошла от крал Чарлз, за когото се твърди, че иска да защити принцесите. Въпреки това наблюдатели в социалните мрежи, проследили телевизионните кадри от събитието, предположиха, че отношенията може да са били напрегнати. Според твърденията принц Уилям е избягвал зрителен контакт с Юджини по време на традиционната разходка след църковната служба.

Някои дори коментираха, че той я е „шалосвал“ – термин, използван от кралските наблюдатели, когато принцът нагласява шала си всеки път, когато се появи човек, когото иска да избегне.

Друг източник добавя: „Може би Коледа е била възможност Уилям да наруши традицията, като публично върви заедно с братовчедките си или поне им се усмихне – в стил „великолепната четворка“. По една или друга причина тази възможност беше пропусната“.

Източник, близък до кралското семейство, обаче категорично заяви снощи, че принц Уилям е „прекарал време“ с Юджини и Беатрис по Коледа и че „между тях няма никаква враждебност“.

Източник: Daily Mail    
