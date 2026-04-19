Кралски разкрития: Жестокото темпо, което плашеше кралица Елизабет II

Зад стените на двореца покойната кралица Елизабет II, е изпитвала съвсем конкретно притеснение относно изключителната работна етика на единствената си дъщеря

19 април 2026, 07:09
Кралски разкрития: Жестокото темпо, което плашеше кралица Елизабет II
П ринцеса Ан е близка до хората, земна и директна в изказа си, известна с неуморната си отдаденост на дълга – и широко считана за най-надеждния и трудолюбив член на кралското семейство. Но зад стените на двореца нейната майка, покойната кралица Елизабет II, е изпитвала съвсем конкретно притеснение относно изключителната работна етика на единствената си дъщеря.

Този интимен поглед към майчината страна на монарха беше споделен от известния кралски автор Робърт Хардман по време на запис на живо на подкаста на HELLO! – A Right Royal Podcast. Говорейки на специално събитие за VIP гости на HELLO!, Робърт разкри, че макар често да се обсъждат отношенията на кралицата със синовете ѝ, нейната загриженост за Ан е била „сложна“ и много по-„нюансирана“.

Принцеса Ан редовно оглавява класациите по брой официални ангажименти всяка година (с впечатляващите 474 само през 2024 г.), често изпреварвайки значително по-млади членове на кралското семейство. Докато обществеността аплодира тази издръжливост, Робърт – автор на новата биография „Elizabeth II: In Private, In Public“ – разказа пред публиката, че това често е било източник на тревога за кралицата.

„Беше много мило; тя се тревожеше, че принцеса Ан работи твърде много“, обясни Робърт. „Казваше: „Иска ми се Ан малко да забави темпото“.

Сравнението с Андрю

Робърт отбеляза, че „притеснението“ на кралицата за Ан е било различно от това, което е изпитвала към Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Докато Ан е била възприемана като човек, който сам поема инициативата – уверена, способна и неуморна в задълженията си – кралицата гледала на Андрю през различна майчина призма.

„Андрю беше своенравен, малко плах, често е описван като началото на нейното „второ семейство“, защото се появява десет години след Ан. Беше жизнено, енергично дете и тя очевидно го обожаваше. Тя можеше да види, че другите (по-големите ѝ деца) ще се справят в живота, но той беше този, за когото най-много се тревожеше“, пише Хардман.

Ан е удостоена с титлата „Кралска принцеса“ през 1987 г. от майка си като признание за нейната усилена работа. И до днес тя поддържа изключително бързо темпо в графика си. Известно е, че е успявала да вмести шест посещения в рамките на един ден без дори да спре за обяд. Единственото ѝ изискване? Чаша кафе, „достатъчно силно, че да може да държи лъжичка изправена в него“.

С наближаването на своя 76-и рожден ден през август 2026 г., тя не показва никакви признаци да забавя темпото. „Не мисля, че има програма за пенсиониране в този начин на живот. Това просто не е опция“, заяви тя в началото на 2025 г.

Принцеса Ан Кралица Елизабет II Кралско семейство Работна етика Официални ангажименти Майчина загриженост Робърт Хардман Биография Високо темпо Принц Андрю
