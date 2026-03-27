Любопитно

Жестоката истина: Как кралица Елизабет е разделяла Уилям и Хари

Покойната кралица Елизабет се е отнасяла много различно към принц Уилям и принц Хари, докато са растели, твърди кралски автор.

27 март 2026, 13:22
Принцовете Хари и Уилям с баба си кралица Елизабет   
П окойната кралица Елизабет се е отнасяла много различно към принц Уилям и принц Хари, докато са растели, твърди кралски автор, цитиран от списание HELLO!.

В новата си книга „Предателство“, публикувана в четвъртък, Том Бауър пише, че херцогът на Съсекс „не е разбрал правилно“ действията на баба си, въпреки нейната „искрена топлота“ към двамата братя. Той твърди, че покойният монарх, който почина през септември 2022 г., „внимателно“ е подготвяла принц Уилям един ден да стане крал, но е „правилно оценила“ „слабостите“ на Хари.

Херцогът на Съсекс по-рано описа чувствата си относно това да бъде „резервата“ за трона в своята биография от 2023 г. със същото име, след като се отказа от ролята си на старши член на кралското семейство в полза на живот в САЩ със съпругата си Меган Маркъл и децата им.

Разглеждайки по-подробно различното отношение към „Наследника и резервата“, Том Бауър пише: „Хари никога не осъзна как е разбирал погрешно баба си. Зад нейната искрена топлота тя правилно е оценявала слабостите на Хари. За разлика от внимателното отглеждане на Уилям от кралицата като бъдещ монарх, очевидци си спомнят, че тя е била „покровителствена“ към Хари. „По-малкият брат беше психологически потиснат“, призна един високопоставен служител в двореца, който не е бил харесван от Хари“.

Говорител на принц Хари и Меган по-рано опроверга твърденията в книгата, като критикува автора за неговата „обсебеност“ от двойката и заяви, че е „преминал границата“.

Напрежение между братята

Том Бауър също твърди, че крал Чарлз е игнорирал „оплакванията“ на принц Хари и предупредителните сигнали за опасност, преди той да напусне кралското семейство. В двореца, пише биографът, към Хари също са се отнасяли различно към Уилям.

Друг откъс гласи: „Не се опитвай да се състезаваш с Уилям“, го посъветвал високопоставен служител в двореца. Разочарован, той открил, че баща му пренебрегва както неговите оплаквания, така и сигналите за опасност. Докато не срещна Меган, Хари приемаше съдбата си. „Той винаги изглеждаше толкова дружелюбен“, спомня си един служител в двореца, „дори когато ролята му намаляваше“.

Принц Уилям и принц Хари са отчуждени и живеят на хиляди километри един от друг. Двамата някога близки братя за последно е известно да са били в една и съща стая на погребението на чичо им, лорд Фелоус, през 2024 г., но според съобщенията не са седели заедно и не са разговаряли.

Разривът между тях се задълбочи след излизането на документалната поредица на Netflix „Harry & Meghan“ през 2022 г. и публикуването на „Spare“ в началото на 2023 г.

Отричане на твърденията

„Предателство: Власт, измама и битката за бъдещето на кралското семейство“ разглежда „разделението“ между домовете Съсекс и Уиндзор, като изследва възможните причини за разрива между принц Уилям и принц Хари.

Също така се изследва дали „скъсаните връзки“ между принц Уилям и Кейт и Хари и Меган, могат някога да бъдат възстановени. Други части навлизат в напрегнатите отношения между Хари и бившия принц Андрю.

В изявление, публикувано в събота, 14 март, в отговор на книгата, говорител на принц Хари и Меган заяви: „Коментарите на г-н Бауър отдавна са преминали границата от критика към обсебеност. Това е човек, който публично е заявил: „Монархията всъщност зависи от това напълно да заличи Съсекс от нашия обществен живо“, език, който говори сам за себе си. 

Той е изградил кариера върху създаването на все по-сложни теории за хора, които не познава и никога не е срещал. Тези, които се интересуват от факти, ще търсят другаде; тези, които търсят налудничави конспирации и мелодрама, знаят точно къде да ги намерят“.

Източник: HELLO!    
Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

„Портата на сълзите“: Кой е вторият проток, който Иран заплашва да затвори

Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

Местим стрелките през 2026 г.: Какви са реалните „за“ и „против“ лятното часово време

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

007 лансира Denza в Европа, която готви конкурент на Porsche 911 с 1000 к.с.

Жена намушка четирима души в центъра на София
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Нападение с коктейли "Молотов" срещу руски център в Прага

"Чист късмет е, че три от шестте коктейла "Молотов" не са се взривили"

БНБ предупреждава: Войната в Близкия изток може да ускори инфлацията в България до 2028 г.

Конфликтът в Близкия изток се оценява като фактор, който може да засили инфлационния натиск в краткосрочен план, основно чрез международните цени на енергийните суровини

„Време за шоу“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

За първи път от началото на войната в Украйна: Руски депутати са на визита в САЩ

Домакин от американска страна е Анна Паулина Луна, поддръжник на президента Доналд Тръмп и критик на американската помощ за Украйна

Бивш рапър стана премиер на Непал

Центристката Национална независима партия спечели изборите след политическа криза и протести

Краят на една ера: Наградите „Оскар“ напускат Холивуд след почти 30 години

Церемонията сменя дома си и минава изцяло в YouTube от 2029 г. – Академията обяви 10-годишен план за пълно преобразяване на най-престижните кино награди

Ефектът на Леонардо ди Каприо: Защо гъстите мустаци превзеха Холивуд и сърцата на жените

Гъстите мустаци се завръщат като символ на мъжественост и стил, диктувани от звезди като Леонардо ди Каприо. Тенденцията, подкрепена от социалните мрежи и проучвания, доказва, че лицевото окосмяване отново е ключов фактор за привлекателност

Операция "Купен вот": Масирани акции срещу търговията с гласове в страната

Полицията извършва проверки в различни региони на България за предотвратяване на изборни нарушения и ограничаване на незаконното влияние върху избирателния процес

Какво знаем за „Цикада“: Новият силно мутирал вариант на COVID-19, който буди тревога

Вариантът BA.3.2, наречен „Цикада“ заради дългия си период на „хибернация“, започна да се разпространява бързо в глобален мащаб

Иран заплаши, че ще атакува хотели, в които са настанени войници на САЩ

Иран обвинява съседните държави, че позволяват на САЩ да извършват атаки от тяхна територия, но страните от Залива нееднократно отхвърлят тези твърдения

Промяна на курса на еврото спрямо долара

Единната валута се търгува на ниво от 1,1519 долара – с леко намаление от 0,09 на сто

„Иран не е моята война! Украйна е моята война“ – Александър Стуб отряза Тръмп

Войната с Иран, каза той в ексклузивно интервю, крие риск да предизвика „самопричинена глобална рецесия“, която може да има по-тежки последици за икономиката от пандемията от коронавирус

Ще се превърне ли конфликтът в Близкия изток във война на изтощение

Военните действия едва ли ще приключат скоро, смята анализаторът Руслан Трад

Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам

Цените се понижават заради сигнали за напредък в преговорите за деескалация на конфликта в Близкия изток

Тейлър Суифт триумфира на наградите на iHeartRadio 2026 и сподели тайната на успеха си

Тейлър Суифт бе коронована за „Изпълнител на годината“ на наградите iHeartRadio 2026, като призова феновете си да пазят творчеството си от натиска на социалните мрежи и да си дават време за грешки по пътя към успеха

Жена от Павликени е измамена с 2600 лева от мними полицаи

Полицията разследва две отделни схеми за измама на жители на Павликени

