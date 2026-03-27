Жестоката истина: Как кралица Елизабет е разделяла Уилям и Хари

П окойната кралица Елизабет се е отнасяла много различно към принц Уилям и принц Хари, докато са растели, твърди кралски автор, цитиран от списание HELLO!.

В новата си книга „Предателство“, публикувана в четвъртък, Том Бауър пише, че херцогът на Съсекс „не е разбрал правилно“ действията на баба си, въпреки нейната „искрена топлота“ към двамата братя. Той твърди, че покойният монарх, който почина през септември 2022 г., „внимателно“ е подготвяла принц Уилям един ден да стане крал, но е „правилно оценила“ „слабостите“ на Хари.

Херцогът на Съсекс по-рано описа чувствата си относно това да бъде „резервата“ за трона в своята биография от 2023 г. със същото име, след като се отказа от ролята си на старши член на кралското семейство в полза на живот в САЩ със съпругата си Меган Маркъл и децата им.

Разглеждайки по-подробно различното отношение към „Наследника и резервата“, Том Бауър пише: „Хари никога не осъзна как е разбирал погрешно баба си. Зад нейната искрена топлота тя правилно е оценявала слабостите на Хари. За разлика от внимателното отглеждане на Уилям от кралицата като бъдещ монарх, очевидци си спомнят, че тя е била „покровителствена“ към Хари. „По-малкият брат беше психологически потиснат“, призна един високопоставен служител в двореца, който не е бил харесван от Хари“.

Говорител на принц Хари и Меган по-рано опроверга твърденията в книгата, като критикува автора за неговата „обсебеност“ от двойката и заяви, че е „преминал границата“.

Напрежение между братята

Том Бауър също твърди, че крал Чарлз е игнорирал „оплакванията“ на принц Хари и предупредителните сигнали за опасност, преди той да напусне кралското семейство. В двореца, пише биографът, към Хари също са се отнасяли различно към Уилям.

Друг откъс гласи: „Не се опитвай да се състезаваш с Уилям“, го посъветвал високопоставен служител в двореца. Разочарован, той открил, че баща му пренебрегва както неговите оплаквания, така и сигналите за опасност. Докато не срещна Меган, Хари приемаше съдбата си. „Той винаги изглеждаше толкова дружелюбен“, спомня си един служител в двореца, „дори когато ролята му намаляваше“.

Принц Уилям и принц Хари са отчуждени и живеят на хиляди километри един от друг. Двамата някога близки братя за последно е известно да са били в една и съща стая на погребението на чичо им, лорд Фелоус, през 2024 г., но според съобщенията не са седели заедно и не са разговаряли.

Разривът между тях се задълбочи след излизането на документалната поредица на Netflix „Harry & Meghan“ през 2022 г. и публикуването на „Spare“ в началото на 2023 г.

Отричане на твърденията

„Предателство: Власт, измама и битката за бъдещето на кралското семейство“ разглежда „разделението“ между домовете Съсекс и Уиндзор, като изследва възможните причини за разрива между принц Уилям и принц Хари.

Също така се изследва дали „скъсаните връзки“ между принц Уилям и Кейт и Хари и Меган, могат някога да бъдат възстановени. Други части навлизат в напрегнатите отношения между Хари и бившия принц Андрю.

В изявление, публикувано в събота, 14 март, в отговор на книгата, говорител на принц Хари и Меган заяви: „Коментарите на г-н Бауър отдавна са преминали границата от критика към обсебеност. Това е човек, който публично е заявил: „Монархията всъщност зависи от това напълно да заличи Съсекс от нашия обществен живо“, език, който говори сам за себе си.

Той е изградил кариера върху създаването на все по-сложни теории за хора, които не познава и никога не е срещал. Тези, които се интересуват от факти, ще търсят другаде; тези, които търсят налудничави конспирации и мелодрама, знаят точно къде да ги намерят“.