Любопитно

Забравена история: Как кралица Елизабет II се озова в селски пъб през нощта

Тази забравена история беше разказана отново от кралския писател Хюго Викърс в последния епизод на подкаста на списание HELLO! „A Right Royal Podcast“

8 април 2026, 07:55
П окойната кралица Елизабет II разполагаше с избор от кралски резиденции из цялата страна, но през 1981 г. тя едва не е била принудена да пренощува в стая за нощувка и закуска (B&B) в пъб, след като виелица е спряла придвижването ѝ.

Говорейки с водещите Хюго разказа историята: „Тя напускаше Гаткомб Парк, след като беше на посещение при принцеса Ан, и колата заседна в силна виелица. Нямаше какво да се направи.

Детектив Трестрейл, който по-късно трябваше да подаде оставка заради други неща, отиде и уреди ситуацията, и намериха начин така че кралицата да може да се качи по външно странично стълбище до тази стая, където прекара известно време и можеше да се наложи да остане и през нощта, но всъщност по някакъв начин успяха да разчистят пътя и около полунощ тя си тръгна. Хората в пъба долу нямаха никаква представа“.

„Предполагам, че сега до голяма степен е забравено“, каза Хюго за историята, добавяйки: „Те все още имат табелата“, имайки предвид табелата, поставена с гордост вътре в кръчмата за онази вечер.

Първото официално посещение на покойната кралица в пъб

През 1998 г. кралица Елизабет II направи, както се смята, първото си официално посещение в пъб. Тя се отби в Bridge Inn в Топшам, Девън и макар самата тя да не пи нищо, ѝ беше подарена бутилка бира, за която тя каза, че съпругът ѝ, принц Филип, ще се наслади.

Принцът на пъбовете

Принц Уилям и Юджийн Леви от „Schitt’s Creek“ изпиха по една бира в The Two Brewers, когато снимаха за предаването на Apple TV „The Reluctant Traveler“, и оттогава общественото заведение набира популярност.

Стюарт О’Брайън, собственикът на кръчмата, потвърди пред HELLO!, че има увеличение на посетителите. „Само малко. Съвсем малко“, пошегува се Стюарт. „Но да! Много хора идват, много туристи идват, защото са гледали предаването“.

Хората, които посещават пъба, разположен на крачки от Кеймбридж Гейт на замъка Уиндзор, са започнали да искат масата, на която бъдещият крал и носителят на награда „Еми“ са седели в епизода. Стюарт сподели: „В момента го наричаме „ъгълът на бъдещия крал“ – просто за забавление“.

Любимият пъб във Великобритания на Хари и Меган

Твърди се, че когато херцозите на Съсекс живееха във Frogmore Cottage, принц Хари и Меган Маркъл са водили сина си принц Арчи на неделен обяд в The Rose and Crown, техният местен пъб в Уинкфийлд, Бъркшир.

The Sun съобщи, че двойката се наслаждавала на вечерята си, докато тогава тримесечният Арчи спял в кошче до тях, както и бил гушкан от грижовната си майка Меган.

