Книга разкрива: Елизабет II тайно се подигравала на Мелания Тръмп и Нанси Рейгън

15 април 2026, 09:35
Кралица Елизабет II с президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания   
П окойната кралица Елизабет II се е подигравала на поне две първи дами на САЩ през годините, според сензационна нова книга, пише американското издание The New York Post.

Монархът, която почина през 2022 г., била „умела имитаторка“, която според сведенията се подигравала на Мелания Тръмп, като я представяла като „мълчалива и дистанцирана“ като актрисата Грета Гарбо в една от нейните известни роли, пише Сюзън Пейдж в „The Queen and Her Presidents.“

„Искам да бъда сама“, се твърди, че тя пакостливо промърморила, цитирайки емблематичната реплика на Гарбо от филма от 1932 г. „Grand Hotel“.

Кралицата за първи път се среща с президента Доналд Тръмп и съпругата му Мелания по време на първия му мандат в замъка Уиндзор през юли 2018 г., а след това отново по време на официално държавно посещение през юни 2019 г. Тръмп често е изразявал възхищението си от монархът.

Също така се твърди, че тя се е подигравала на съпругата на президента Роналд Рейгън, Нанси Рейгън. По време на пътуване до Калифорния, кралицата била „забелязана да прави имитация на първата дама, чийто поглед на възторжено обожание към нейния Рони често бил осмиван“.

Кралица Елизабет II с първата дама на САЩ Нанси Рейгън

Въпреки тези леко палави имитации, кралицата била образец на благоприличие, общувайки с 14 американски президенти, които срещнала по време на дългото си управление – от 33-ия президент на САЩ Хари Труман до 46-ия президент Джо Байдън.

Първият президент, с когото кралицата развила лични отношения, бил Джон Ф. Кенеди, тъй като той бил първият, който бил близък до нея по възраст. След срещата си двамата започнали да си разменят писма, които станали „по-чести и по-неформални послания, повече като разговорния ритъм на приятели.“

Дотолкова, че кралицата отправила покана към първата дама Джаки Кенеди да се срещнат на обяд през 1962 г., когато тя била в Лондон на частно посещение.„Кралицата продължила с непринудено написано на ръка писмо до президента, в което описвала колко приятно са си прекарали“, пише Пейдж.

Когато Кенеди беше убит през 1963 г., кралицата не успява да присъства на погребението, тъй като е бременна с принц Едуард. Вместо нея отива принц Филип и след погребението Джаки заварила херцога на Единбург да лежи на пода в Белия дом и да играе с тогава тригодишния син на президента Джон.

Кралицата също така развила „незабавно“ и „трайно“ приятелство с Рейгън, подсилено от общата им любов към конната езда. Тя била възхитена, когато по време на посещение през 1983 г. се появила неочаквано свободна вечер и екипът на Рейгън предложил кралската двойка да се наслади на вечеря в прочутия ресторант Trader Vic’s в Сан Франциско.

Това било първият път, когато тя се храни в ресторант от седемнадесет години насам, и тя отпила от прочутия им ромов пунш, счупила късметче и прибрала посланието в чантата си.

Когато Рейгън починал, кралицата написала писмо на ръка до Нанси и го поверила на тогавашния принц Чарлз да го предаде лично на погребението. Бившата първа дама го запазила в папка, която била напълнила със съболезнователни писма от чуждестранни лидери.

Президентът Тръмп се опитал да изкопчи клюки от кралицата, като я попитал кой е любимият ѝ американски президент – въпрос, на който тя мъдро отказала да отговори. Той също така я попитал какво мисли за непокорния си внук принц Хари и съпругата му Меган Маркъл, които се преместили в Калифорния.

„Постоянно я питах за това“, признал по-рано Тръмп, но не е изненадващо, че кралицата не споделила чувствата си по въпроса с него.

Тръмп впоследствие станал първият американски президент, приет от крал Чарлз III през септември 2025 г. В замяна крал Чарлз и кралица Камила ще направят държавно посещение в САЩ от 27 до 30 април.

Източник: The New York Post    
Кралица Елизабет II Първи дами на САЩ Подигравки Доналд Тръмп Нанси Рейгън Джаки Кенеди Отношения с американски президенти Кралско семейство Британска монархия Нова книга
