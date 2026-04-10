Какво се случи с Елизабет II през 1969 г.? Дворецът излъга за „грип“

Кралица Елизабет и принц Филип с принц Чарлз в двореца Карнарвън за церемонията, която провъзгласи Чарлз за принц на Уелс   
П окойната кралица Елизабет II била близо до нервен срив по време на бурното лято на 1969 г., твърди кралският биограф Робърт Хардман.

Говорейки в YouTube предаването Palace Authorised на Daily Mail, Хардман заяви, че Бъкингамският дворец е обявил, че Елизабет II е заболяла от грип, като прикритие за факта, че е отменила всички ангажименти и се е оттеглила на легло.

Колумнистът на Daily Mail Хардман е изследвал подробно управлението на покойната кралица за новата си книга „Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story“, издадена този месец по случай това, което би бил нейният 100-годишен юбилей.

Хардман, позовавайки се на неназован източник от двореца, твърди, че лятото на 1969 г. е било особено стресиращо за кралицата заради инвеститурата на Чарлз като принц на Уелс.

Дворецът планирал събитието да бъде пищна телевизионна церемония, първата по рода си в цвят, провеждаща се пред камерите на целия свят в замъка Карнарвън в северозападен Уелс.

Въпреки това, в дните преди церемонията, уелска сепаратистка група била поставила взривни устройства в и около Карнарвън, като имало жертви както преди, така и в самия ден на инвеститурата.

„Церемонията щеше да бъде нещо като втора коронация. Това беше много напрегнат момент. Само няколко месеца по-късно проблемите започнаха отново в Северна Ирландия“, обясни Хардман.

„Това беше навсякъде по света – току-що бяха извършени убийствата на Мартин Лутър Кинг и Боби Кенеди в Америка. Хората бяха наистина нервни, притеснени за посоката, в която върви светът“, подчертава той.

Хардман каза, че натискът върху кралицата и нейното семейство се е натрупвал постепенно в навечерието на инвеститурата, като добави, че тя е била „наистина притеснена, че нещо ще се случи“. „Кралицата винаги е смятала, че ако нещо ѝ се случи, ще го понесе – ще умре с него. Това върви с поста. Но тук ставаше дума за заплаха от тероризъм срещу нейния син, неговото събитие и семейството.

След това Чарлз замина на обиколка из Уелс. Кралицата се върна в Лондон и остана на легло, като отмени всички ангажименти за седмицата. Много, много нетипично за нея. Тя трябваше да отиде на финалите на Уимбълдън, имаше различни градински партита, неща за вършене. Всичко беше отменено“, разказва кралският експерт.

Въпреки че Чарлз бил успешно провъзгласен за принц на Уелс, се казва, че кралицата останала съкрушена от тежестта на заплахата срещу нейния син и семейството. „Дворецът каза, че тя страда от грип – странно нещо, от което да страдаш в началото на юли“, отбеляза Хардман.

„Някой много близък до нейния екип ми каза, че не е бил грип, а нервно изтощение. Не мисля, че може да се нарече пълен нервен срив, защото тя се върна на работа малко повече от седмица по-късно – но това беше най-близкото до нервен срив“, категоричен е той.

Източник: Daily Mail    
Остарява ли тялото ви правилно? Опитайте тези 5 лесни теста от експерт по дълголетие

Жените живеят по-дълго от всякога, но не винаги в добро здраве. Личният треньор Кейт Роу-Хам дава съвети как да подобрите не само продължителността на живота си, но и годините, прекарани в добро здраве.

„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“

