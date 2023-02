Бионсе обяви кога започва дългоочакваното ѝ турне

Б ионсе обяви, че дългоочакваното ѝ турне по представянето на албума "Renaissance" ще започне през май от Швеция, съобщи АП.

Певицата ще изнесе концерти из цяла Европа и САЩ.

The official dates for Beyoncé’s RENAISSANCE World Tour. pic.twitter.com/DHsHIz8lzn