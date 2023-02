Наградите "Грами": Триумф на Бионсе с горчив привкус

В ъзможно ли е човек да триумфира и същевременно да бъде ограбен? Съдейки по наскоро отминалата 65-а церемония за "грамофончетата" на американската Национална звукозаписна академия - най-престижните музикални отличия, и случилото се с певицата Бионсе, отговорът е "Да". Кралица Би, както наричат суперзвездата, зае мястото си на трона на "Грами"-тата като най-награждавания изпълнител в историята им, но за пореден път в дългогодишната си успешна кариера се размина с водещия приз за албум на годината.

Бионсе прибави четири "грамофончета" към колекцията си, с което наградите й на американска Национална звукозаписна академия станаха общо 32. Досегашният рекорд за най-награждаван артист с 31 отличия принадлежеше на класическия британско-унгарски диригент Джордж Шолти (1912-1997).

Около час и половина след триумфа й с поставения нов рекорд, кралица Би беше "ограбена" според множество наблюдатели и най-вече според феновете й, когато призът за албум на годината - едно от водещите отличия "Грами" заедно със запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител, отиде при Хари Стайлс. Самият Стайлс, чийто албум "Harry's House" беше предпочетен пред т.нар. от познавачите "невероятен звуков шедьовър", а именно албумът "Renaissance" на Бионсе, не скри изненадата си.

Реплика в благодарствената реч на младия британец предизвика сериозно негодувание сред онези, които смятаха, че Бионсе е трябвало да спечели и че за пореден път е била пренебрегната.

"Това не се случва на хора като мен", каза Хари Стайлс, което накара мнозина да се питат какво има предвид един бял успешен мъж с тези си думи. Някои ги изтълкуваха като опит да изрази колко далече е стигнал, въпреки младостта си. Други обаче възприеха казаното от него като пример за "бели" привилегии. Иронията е, че всъщност "това" не се случва на Бионсе...талантлива и успешна, но чернокожа жена.

Въпреки 32-те й "Грами", мнозина са обезпокоени от факта, че тя все още не е печелила награда за албум на годината и че всеки път, когато е била номинирана, е губила от бели музиканти.

В материал за "Вашингтон пост", озаглавен "Бионсе току-що влезе в историята на "Грами", критикът Крис Ричардс пише: "Защо имам чувството, че тя все още губи?", допълвайки, че историческото й постижение се усеща някак "кухо". "Защото през последните 20 и повече години Националната звукозаписна академия редовно не признава чернокожите изпълнители и техните творчески върхове, които за нейна чест Бионсе продължава да покорява с всеки нов албум?", продължава критикът.

Подобни критики бяха отправени и в други статии и от онлайн коментатори, някои от които отбелязаха, че чернокожа жена не е печелила албум на годината от края на 90-те години на миналия век.

Тридесет и два трофея и все пак чувство за липса, празнота...

Вероятно е трудно да се съжалява изпълнител, който има повече награди "Грами" от Боб Дилън, Джони Мичъл, Принс и Елтън Джон, взети заедно. И все пак, резултатът не е в полза на Бионсе. Тя е била номинирана 18 пъти за "голямата четворка" - албум, запис и песен на годината и най-добър нов изпълнител, и губила цели 17 пъти. Единственият път, когато кралица Би е печелила в една от четирите водещи категории е през 2010 г. Тогава тя беше отличена за песен на годината за съавторството на танцовия хит "Single Ladies (Put a Ring on It)".

Изпълнителката няма награда и в категорията за запис на годината, в която е номинирана осем пъти.

Това означава, че Бионсе е трябвало да се усмихва вежливо 17 пъти, когато някой друг е бил предпочетен пред нея в топ категориите.

Над всички награди "Грами" е тази за албум на годината - музикален еквивалент на "Оскар" за най-добър филм. Бионсе е била номинирана за нея четири пъти, като и четирите пъти е губила от бял изпълнител - Тейлър Суифт, Бек, Адел и сега от Хари Стайлс. Според мнозина и в четирите случая нейният "пренебрегнат" албум е бил по-значим в културно отношение. Дори през 2017 г., когато надделя със своя албум "25", Адел заяви от сцената, че всъщност Бионсе е трябвало да спечели с "Lemonade".

