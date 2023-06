Принц Уилям на 41: Годината му от херцог на Кеймбридж до принц на Уелс

П ринц Уилям празнува 41-ия си рожден ден след една знакова година на драматични промени в живота му, монархията и самата Великобритания.

През изминалите 12 месеца Уилям отбеляза 25-ата годишнина от смъртта на принцеса Даяна; отбеляза кончината на баба си, кралица Елизабет II; видя как се издига от херцог на Кеймбридж до принц на Уелс; и се сблъска с критиките на брат си, принц Хари, относно детството и личния му живот.

Имаше и по-щастливи събития: отпразнуване на втората година на знаковата му еко-инициатива - наградата Earthshot - по време на церемония по награждаването в Бостън; отбелязване на 12-ата годишнина от сватбата му с Кейт Мидълтън (сега принцеса на Уелс); и присъствие на историческата коронация на баща му миналия месец.

Тук разглеждаме някои от най-големите събития в годината на Уилям.

Когато Уилям навърши 40 години през юни 2022 г., дворецът Кенсингтън отбеляза случая, като пусна серия от снимки, избягващи традиционната форма на кралски портрети. Имаше снимки, на които принцът продава на улицата в Лондон „The Big Issue“ - списание, което подпомага бездомните и хората, изпитващи финансови затруднения.

В статия за списанието принцът пише, че е бил вдъхновен от майка си да прояви по-голям интерес към подпомагането на членовете на общностите във Великобритания, които са останали без дом.

"Въпреки че може да изглеждам като един от най-невероятните застъпници за тази кауза, винаги съм вярвал, че трябва да използвам платформата си, за да помогна да се разкажат тези истории и да се привлече вниманието и действията на тези, които се борят. Сега, когато навършвам 40 години, планирам да правя това дори повече, отколкото в миналото", пише Уилям.

"Така че, от своя страна, се ангажирам да продължа да правя каквото мога, за да насоча вниманието към този разрешим проблем не само днес, но и през следващите месеци и години", каза още той.

Поклонът на принца към благотворителната дейност на Даяна беше трогателен начин да признае трайното въздействие на нейното наследство през 25-ата година от смъртта ѝ. Въпреки че годишнината не беше официално отбелязана, Уилям отдаде почит на майка си в речи и послания през цялата година.

На 8 септември 2022 г. кралица Елизабет II, най-дългогодишният владетел на Великобритания, умира на 96-годишна възраст в замъка Балморал в Шотландия.

Когато баща му става крал, Уилям автоматично се сдобива с ново херцогство, ставайки херцог на Кеймбридж и Корнуол и попечител на многомилионните имоти на херцогство Корнуол.

Ден след като става крал, Чарлз се обръща към нацията в трогателна реч, посветена на майка му. По този начин той също така обяви, че издига Уилям до принц на Уелс - най-висшата кралска титла след британския монарх. В качеството си на принц на Уелс Уилям организира редица траурни прояви и публикува свое официално изявление, посветено на баба му. В него се казваше: "Знаех, че този ден ще дойде, но ще мине известно време, преди реалността на живота без баба да се почувства истински.

"Благодаря ѝ за добротата, която показа на мен и на семейството ми. И ѝ благодаря от името на моето поколение за това, че даде пример за служба и достойнство в обществения живот, който беше от друга епоха, но винаги актуален за всички нас."

