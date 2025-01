Крал Чарлз с нов портрет (СНИМКА)

К рал Чарлз е в бойна форма на новия си портрет.

В събота бе публикувана нова снимка на 76-годишния монарх, болен от рак, който изглежда великолепно.

Чарлз позира за фотографията в библиотеката на замъка Балморал в Абърдийншър, Шотландия, през есента на тази година.

Портретът е заснет от Мили Пилкингтън, която през годините многократно е фотографирала кралското семейство.

Снимката беше споделена в чест на Нощта на Бърнс - честване на живота на националния поет на Шотландия Робърт Бърнс, което се провежда на всеки 25 януари.

Портретът на Чарлз беше публикуван почти 12 месеца, след като Бъкингамският дворец разкри, че той е диагностициран с рак и е започнал лечение.

Ракът беше открит през януари, след като кралят се подложи на планирана процедура за лечение на доброкачествено уголемена простата.

„Бих искал да изразя най-сърдечните си благодарности за многобройните послания на подкрепа и добри пожелания, които получих през последните дни“, се казва в тогавашното изявление на британския лидер. „Както всички, които са били засегнати от рак, знаят, подобни добри мисли са най-голямата утеха и насърчение.“

Източници от двореца потвърдиха пред „Пост“ през декември, че „лечението му се движи в положителна посока и като управлявано условие цикълът на лечение, ще продължи и през следващата година“.

Същия месец Чарлз размишлява за 2024 г., през която е поставена не само неговата диагноза рак, но и тази на снаха му Кейт Мидълтън.

