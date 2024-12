Крал Чарлз избра болничен параклис за коледното си послание

В годината, в която му поставят диагноза рак, кралят избира да произнесе традиционното си коледно послание от бивш болничен параклис, с което значително се откъсва от традицията.

За първи път от 14 години насам годишното обръщение към нацията не е заснето в кралско имение. Вместо това Чарлз избра за заснемане на речта си параклиса „Фицровия“ - бивш болничен параклис.

Въпреки че думите на Чарлз ще останат в тайна, мястото предполага, че в речта може да бъдат включени теми за здравето и здравеопазването, като мястото отразява собствените му борби със здравето тази година.

Годината беше особено трудна за кралското семейство, тъй като и кралят, и принцесата на Уелс получиха диагноза рак в началото на 2024 г.

Кейт до голяма степен се бе отдръпнала от общественото внимание от януари насам, въпреки че през септември обяви в прочувствено видео, че е приключила лечението си.

Междувременно кралят все още е подложен на лечение от неразкрита форма на рак и се смята, че ще го продължи и през новата година.

Кралски източник заяви пред The Telegraph, че той е избрал да снима в параклиса, а не в Бъкингамския дворец или в замъка „Уиндзор“, защото е искал „да достигне до общностите, вместо да ги доведе в себе си“.

Твърди се, че той е бил „абсолютно очарован“ от размера и „изумителната красота“ на параклиса, който се намира в сърцето на бившата болница Middlesex Hospital, скрита в лондонския „Уест Енд“ на площад „Пиърсън“.

Сградата, украсена със златна мозайка, е построена в двора на тогавашната болница и е запазена при разрушаването ѝ. Първата служба в нея е отслужена на Коледа през 1891 г., но тя вече не се използва редовно за богослужения. Тя е ремонтирана и отворена отново през 2016 г. и се използва предимно за общински събития и изложби.

