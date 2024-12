Върху какво акцентира Крал Чарлз III в коледното си обръщение

Б ританският крал Чарлз Трети благодари на медиците, които са се грижили за него и за снаха му Кейт, след като и двамата се подложиха на лечение от рак през настоящата година. Тези благодарности монархът изрази в традиционното си коледно послание към сънародниците, предадоха световните агенции.

Това беше третото коледно послание на Чарлз Трети, откакто той стана крал на Обединеното кралство. По традиция то се записва предварително и се излъчва по телевизията на Рождество Христово

Годината беше болезнена за британските кралски особи, след като през февруари Бъкингамският дворец съобщи, че 76-годишният крал е бил диагностициран с неуточнена форма на рак, открита при изследвания след коригираща процедура за уголемена простата. Месец по-късно Кейт, съпругата на неговия син и престолонаследник, принц

Уилям, заяви, че се подлага на превантивна химиотерапия заради рак. Тя приключи терапията през септември. А малко след това принц Уилям заяви, че годината е била жестока за семейството.

#FPWorld: King Charles III will not make his annual Christmas speech from Buckingham Palace and instead will address people from Fitzrovia Chapel in London, breaking away from a decade-long royal tradition.



Read more⬇️https://t.co/WtVhn9sbuX — Firstpost (@firstpost) December 24, 2024

Всичко това намери отзвук в коледното обръщение на Чарлз Трети.

„Всички ние преминаваме през някаква форма на страдание в определен етап в живота си, независимо дали е психическо или физическо“, каза Чарлз Трети. Думите му бяха придружени от кадри от посещението, което той направи в център за лечение на рак, след като се върна към публичните си задължения през април.

„Искам да изразя специални сърдечни благодарности на самоотвержените лекари и медицински сестри, които през тази година подкрепиха за мен и другите членове на моето семейство през несигурността и тревогите на болестта и помогнаха да се осигури силата, грижите и комфорта, от които се нуждаехме“, каза Чарлз Трети.

New Post: King Charles III to Honor Healthcare Heroes in His Christmas Address https://t.co/bQAwFlsQAh — The Rooster Journal (@RoosterJournal) December 25, 2024

„Дълбоко съм благодарен и на всички онези, които ни предложиха своите добри думи на съчувствие и насърчение“, каза той в предварително записаното обръщение, заснето в богато украсен параклис на бивша лондонска болница.

Миналата седмица източник от двореца заяви, че лечението на краля напредва добре, но то ще продължи и през следващата година.

По-рано днес Чарлз Трети, кралица Камила, Уилям, Кейти техните деца присъстваха на традиционната църковна служба в параклис кралското имение в Сандрингам, в Източна Англия.

King Charles III thanks 'selfless doctors and nurses' for supporting the royal family in his Christmas address, marking the end of a year during which he and Princess Catherine have battled cancer pic.twitter.com/9Dsau3pn1R — Gulf Today (@gulftoday) December 25, 2024

В коледното си послание кралят говори и за размириците в цялата страна, които избухнаха след убийството през юли на три момичета по време на училищно събитие, посветено на певицата Тейлър Суифт, в Северна Англия. Протестите бяха насочени главно към джамии и имигранти.

„Разнообразието на културата, етническата принадлежност и вярата дават сила, а не слабост“, каза той. „Почувствах дълбоко чувство на гордост тук, в Обединеното кралство, когато в отговор на гнева и беззаконието в няколко града това лято, общностите се обединиха, за да не се повтори това поведение и да се поправят не само сгради, но и отношенията“, каза той.

Чарлз Трети спомена и за продължаващите войни. „На този Коледен ден не можем да не мислим за онези, за които опустошителните последици от конфликта в Близкия изток, в центъра на Европа, в Африка и на други места, представляват ежедневна заплаха за живота и препитанието на толкова много хора“, каза той.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase