Крал Чарлз III с първо официално посещение в Канада като монарх

К рал Чарлз и кралица Камила се подготвят за предстоящо пътуване до Северна Америка.

76-годишният крал Чарлз III и 77-годишната кралица Камила ще посетят Канада следващата седмица. С това кралската двойка ще се озове на същия континент като по-малкия син на монарха, принц Хари, който живее в Калифорния със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца.

King Charles Reveals North America Trip Plans as Prince Harry Says His Father ‘Won’t Speak’ to Him https://t.co/qiEndf7zFx

На 2 май херцогът на Съсекс даде интервю за BBC News, само часове след като съдия отхвърли неговото съдебно дело, с което оспорваше отнемането на пълната му охрана във Великобритания — решение, взето след като Хари се оттегли от официалните си кралски задължения през 2020 г. В разговора 40-годишният принц заяви: „Бих искал помирение със семейството си. Няма смисъл да продължавам да се боря повече.“

Той продължи с думите: „Животът е ценен. Не знам колко още време му остава на баща ми“, намеквайки за борбата на крал Чарлз с раково заболяване. „Той не иска да говори с мен заради тези неща, свързани със сигурността, но би било хубаво да се подобрят отношенията ни.“

На 20 май кралската двойка посети Канадската къща в Лондон в рамките на подготовката си за визитата в Отава, където отбелязаха 100-годишнината от създаването на институцията.

В публикувано видео в официалния X (бивш Twitter) акаунт на кралското семейство, крал Чарлз и кралица Камила поздравиха присъстващите и позираха за снимки в Canada House — център, посветен на канадското изкуство, култура и дизайн, и дом на Канадската висша комисия във Великобритания.

По време на събитието кралят получи символичен ключ за Канадската къща — дар, вдъхновен от оригиналния канадски ключ, изработен от бронз, сребро и никел, връчен на крал Джордж V при откриването на сградата през 1925 г., както посочва публикация на кралското семейство.

Charles will open parliament during a trip with the Queen that shows the ‘power and strength’ of the country’s sovereignty in the face of US threats ⬇️ https://t.co/mngVbYmjte