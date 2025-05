Богатството на крал Чарлз достигна 850 милиона долара

Б огатството на крал Чарлз III е нараснало с десетки милиони долари през изминалата година, съобщава The Sunday Times.

Изданието публикува традиционния си годишен „Списък на богатите“, който представя най-състоятелните личности във Великобритания, сред които се нареждат Луис Хамилтън, Дейвид и Виктория Бекъм, Елтън Джон и, разбира се, самият крал.

Въпреки че тази година списъкът включва 156 милиардери — по-малко в сравнение със 165-те през миналата година — крал Чарлз не е сред тях. Въпреки това, нетното му лично състояние се е увеличило с приблизително 40 милиона долара, достигайки около 850 милиона долара, което го поставя на 238-мо място в класацията.

Оценката на реалното му богатство е обект на сериозни спорове, тъй като голяма част от кралските имоти и активи принадлежат на институцията „Короната“, а не лично на монарха. Това поражда въпроса дали те следва да бъдат включени в личното му финансово портфолио.

The Times, например, не включва в изчисленията нито активите на „Короната“, нито херцогството Ланкастър. Изданието уточнява: „И двата имота са свързани с държавния пост на монарха и съществуват правила, които ограничават възможността те да бъдат продавани или използвани за лична печалба. Да се третират като лична собственост на краля е като ръководител да смята служебния си лаптоп или паркирания в алеята служебен автомобил за свой.“

По подобен начин, голяма част от произведенията на изкуството, бижутата, гоблените, скулптурите, мебелите и другите ценности в кралското семейство се намират в т.нар. „Кралска колекция“ и се управляват в полза на короната, а не се считат за лична собственост на монарха.

Изданието цитира кралския биограф Робърт Хардман, който заявява: „Нашата монархия всъщност не е толкова богата, колкото мнозина си мислят. Със сигурност не смятам, че кралят е милиардер.“

💸 King Charles's personal fortune has grown by £30 million in the past year



...but he's still only 258th on the Sunday Times Rich List



How rich is he? Find out here ⬇️https://t.co/QloMqJ96gG pic.twitter.com/mtlIqWOz6c