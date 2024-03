Крал Чарлз се справя в битката с рака, но се появиха спекулации за здравето му

И зточник, близък до кралското семейство, казва, че крал Чарлз "се ​​справя добре" с лечението си от рак, но въпреки ограничените му изяви, все още има нарастваща загриженост за здравето му.

„Въпреки че той разкри, че има форма на рак, това не направи нищо, за да потуши спекулациите за това колко сериозно болен може или не може да бъде“, казва кралският биограф Сали Бедел тази седмица заглавна история. „Това е не прави никакви услуги на монархията. Той е държавен глава и има конституционни последици."

