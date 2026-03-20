Любопитно

Манията Labubu превзема Холивуд: Режисьорът на „Падингтън“ прави филм за хитовите кукли

Глобалният феномен Labubu става кинозвезда! Sony Pictures и Pop Mart обявиха филм под режисурата на Пол Кинг ("Уонка" и "Падингтън"). Аксесоарът, по който полудяха Риана и Лиса от Blackpink, ще оживее на екрана, за да превърне играчките в блокбъстър

20 март 2026, 13:19
Източник: GettyImages

И зключително популярните кукли Labubu (Лабубу) скоро ще участват в собствен пълнометражен филм, обявиха китайската компания за играчки Pop Mart и Sony Pictures, съобщава BBC.

Филмът за Labubu, който ще комбинира игрално кино с компютърно генерирана анимация, е в „ранен етап на разработка“, се казва в изявление на двете компании. Режисьор на лентата ще бъде Пол Кинг, чиято биография включва хитове като „Уонка“, „Падингтън“ и комедийния сериал на BBC „The Mighty Boosh“. Все още не е обявена дата на премиерата.

През последните години куклите Labubu се превърнаха в глобална сензация, а продажбите им превърнаха Pop Mart в гигант в производството на играчки на стойност близо 40 милиарда долара, изпреварвайки утвърдени конкуренти като производителя на Барби – Mattel.

Манията по Labubu помогна на Pop Mart да се разрасне отвъд играчките и да отвори тематичен парк в Пекин. Сега компанията навлиза в света на киното.

Куклите Labubu са най-популярните продукти на Pop Mart. Част от техния чар е, че се продават в „слепи кутии“ (blind boxes) – купувачите не знаят коя точно фигурка получават, докато не отворят опаковката. Знаменитости като Риана и Лиса от Blackpink също бяха заснети да носят аксесоари Labubu към своите дизайнерски чанти.

Създаден преди повече от десетилетие от хонконгския художник Касинг Лунг, Labubu е горски елф, вдъхновен от скандинавската митология и част от поредицата книги на Лунг „The Monsters“, която включва множество фентъзи герои.

Филмът за Labubu беше обявен в Париж в сряда по време на световно изложение по повод 10-годишнината на играчките. Лунг ще бъде изпълнителен продуцент на филма. Освен режисьор, Пол Кинг ще бъде и копродуцент, като ще разработва сценария заедно със Стивън Левенсън – сценарист на театралното шоу „Dear Evan Hansen“ и музикалния филм „Tick, Tick... Boom!“.

„Добър момент“ за Pop Mart

Планът на Pop Mart да стартира медиен франчайз за Labubu е логична следваща стъпка след огромната популярност на играчките, казват експерти.

Филмът за Labubu може да помогне на Pop Mart да еволюира от търговец на играчки в развлекателен бранд, смята Ким Даюнг, преподавател по маркетинг в Националния университет на Сингапур.

„За потребителите от поколенията Gen Z и Милениалите съдържанието и търговията са тясно преплетени – гледането на история, свързването с герой и след това купуването на частица от този свят е един безшевен процес... Потенциалът е много голям“, споделя Ким пред BBC.

Това може също така да успокои инвеститорите на Pop Mart относно стойността на компанията.

„Labubu има лоялна и фанатична клиентска база, така че един филм потенциално би бил значителна възможност за растеж за тях, ако съдържанието е привлекателно“, казва Капил Тули от Бизнес училището „Лий Конг Чиан“ към Сингапурския университет по мениджмънт.

Филмът за Labubu може също така да се възползва от инерцията на китайската анимация след касовия успех на „Ne Zha 2“ и видеоиграта „Black Myth: Wukong“, допълва Тули.

„Моментът за този скок е много подходящ“.

