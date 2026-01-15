Разследване: Производителят на играчки Labubu експлоатира работниците си

Свят

15 януари 2026, 09:38
О рганизация за трудови права твърди, че е открила доказателства за експлоатация на работници в китайска фабрика, която произвежда популярните кукли Лабубу, предаде ВВС.

"Чайна Лейбър Уотч" (CLW), базирана в САЩ неправителствена организация, твърди, че един от производителите на Pop Mart е карал служителите да работят извънредно, да подписват празни или непълни договори и не им е давал платен отпуск

Пухкавите кукли Лабубу се превърнаха в глобална сензация през последните години и са най-известни с продажбата на играчки в „слепи кутии“, които скриват съдържанието си от купувачите, докато не бъдат отворени.

Pop Mart заяви пред BBC, че разследва твърденията.

Базираният в Пекин търговец на играчки каза, че оценява детайлите от разследването и че „твърдо“ ще изисква от компаниите, произвеждащи неговите играчки, да коригират практиките си, ако твърденията се окажат верни.

Pop Mart добави, че извършва редовни одити на своите доставчици, включително годишни независими проверки от трети страни, провеждани от международно признати инспектори.

CLW заяви в своя доклад, че е извършила задълбочено проучване на производителя на Лабубу, Shunjia Toys Co Ltd, в южната китайска провинция Гуандун.

BBC не успя да се свърже с Shunjia Toys Co Ltd за коментар.

CLW съобщи, че нейните изследователи са провели 51 интервюта със служители на фабриката, за да обсъдят въпроси, свързани с набирането на персонал, договорите и техните условия на труд.

Фабриката е „основно производствено съоръжение“ за играчки на Pop Mart и е наемала над 4500 работници, според CLW.

Организацията посочи трудови проблеми във фабриката на Shunjia Toys Co Ltd в окръг Синфън, включително незаконни извънредни часове, неясни договорни практики и липса на обучение и защита в областта на безопасността.

Не е установена детска експлоатация във фабриката, но тя е наемала 16-годишни работници, които са били подложени на същите условия на труд като възрастните, без специални грижи, които се изискват съгласно китайското законодателство, каза CLW.

Тя призова Pop Mart да предприеме „незабавни действия“ за разрешаване на проблемите във веригата си за доставки.

Неправителствената организация заяви, че фирмата трябва да компенсира засегнатите работници и да гарантира, че производствената ѝ линия е в съответствие с китайските трудови закони и международно признатите трудови стандарти.

Такива съоръжения, наричани производители на оригинално оборудване (OEM), произвеждат продукти съгласно ценовите и производствени графици, определени от клиента.

„В резултат на това трудовите условия в OEM съоръженията са тясно оформени от практиките за снабдяване на марката“, каза CLW.

Labubu куклите– измислени същества, подобни на елфи, с голяма зъбата усмивка станаха изключително популярни и манията предизвика дълги опашки в магазини по целия свят.

Знаменитости като Ким Кардашиян и Лиса от K-pop групата Blackpink помогнаха на Pop Mart да се превърне в голям търговец на играчки.

Източник:  BBC    
