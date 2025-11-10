Швеция предупреждава: Опасен химикал във фалшиви Labubu води до безплодие

Ш ведските митнически служби са иззели около 5300 фалшиви кукли Labubu и са издали предупреждение за потенциалните им рискове за здравето. Според Шведската агенция по химикали, продаваните в страната фалшиви кукли съдържат опасно високи нива на химикала DEPH – вещество, използвано за омекотяване на пластмаси.

Ди(2-етилхексил)фталат (DEPH) е химикал, който се добавя към пластмасите, за да ги направи по-гъвкави.

Това е безцветна течност почти без мирис. Изследванията показват, че веществото може да се отделя от пластмасовите изделия.

Множество здравни институти са изразили опасения относно неговата токсичност, включително възможни увреждания на репродуктивната, бъбречната и нервната система.

Шведската митница вече е конфискувала около 5300 фалшиви кукли и отново предупреждава за потенциалните им здравни рискове.

Куклите Labubu, носени и показвани от известни личности като Риана, Шер и Ким Кардашиян, се превърнаха в глобална сензация почти за една нощ, което доведе до заливане на пазара с евтини пиратски копия по целия свят.

Популярната плюшена играчка, създадена от артиста Касинг Лунг, е известна със своя отличителен дизайн и висока колекционерска стойност.

Компанията Pop Mart продава оригиналните Labubu кукли на цена между 20 и 40 щатски долара в т.нар. „слепи кутии“ (blind boxes) – купувачите не знаят коя кукла ще получат, докато не отворят кутията.

Популярността на куклата направи създателя на Pop Mart – Уан Нин, десетия най-богат човек в Китай и най-младия сред милиардерите в страната, редом с основателя на TikTok Джан Имин, изпълнителния директор на Xiaomi Лей Дзюн и създателя на Nongfu Spring, Джон Шанша.

Как да разберете дали вашата Labubu кукла е истинска

Брой зъби: Истинската Labubu има точно девет зъба.

Цвят на лицето: Оригиналните кукли имат прасковено-розов оттенък и матов финиш. Фалшификатите често изглеждат по-блестящи или по-бледи.

Опаковка: Истинските Labubu се продават в матови „слепи кутии“ с официален QR код. Фалшивите може да имат лъскави кутии или размазан печат.

Печат на стъпалото: Оригиналните играчки имат печат върху дясното стъпало, който свети под UV светлина – този защитен елемент липсва при фалшификатите.

Аксесоари и шевове: При оригиналните кукли материите и шевовете са качествени и прецизни. При ментетата аксесоарите изглеждат евтини, а шевовете – небрежни.