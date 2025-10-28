Лимитирана Labubu кукла, облечена като плъх, покори Ню Йорк

Н ов лимитиран модел на сензационните кукли Labubu избухна в социалните мрежи - Ratbubu – татуирана кукла, облечен като гризач, предаде New York Post.

Ratbubu e част от колекцията WELOVENYC “Comeback Collection” – включваща всичко от страховити плюшени кукли до калъфи за слушалки във формата на торби за боклук (25 долара), чаши за кафе “Legal Cocaine” (35 долара) и предпазители за маратонки “S–t Shield” (12 долара) – кара истинските нюйоркчани да прегърнат грубостта и мръсотията на Голямата ябълка.

„Става въпрос повече за това какъв е Ню Йорк в действителност. За странните неща“, каза Таня Де Поли, една от създателките на колекцията WELOVENYC, пред The Post за любопитната компилация, която е сътрудничество между множество нюйоркски артисти и привлече дълга опашка от местни жители за откриването.

Плъховете са част от това, така че защо да не го подчертаем?

NYC’s creepy Ratbubu is here to terrify your dreams, just in time for Halloween — but good luck getting one https://t.co/8V3qOsiwVy pic.twitter.com/ma2Ud4tYpW — New York Post Metro (@nypmetro) October 27, 2025

Купувачите бяха посрещнати в малкото пространство на 101 Лафайет Стрийт от задна стена, покрита с истински капани за плъхове със спрей с надпис „We Heart NYC“, където висяха някои от страховитите, но сладки Ratbubu за 55 долара – най-скъпият артикул в магазина.

Първите 300 лимитирани играчки се разпродадоха в нощта на откриването, карайки отчаяните фенове да се връщат в магазина или да пишат на екипа с молби за една.

„Полудяха“, каза Де Поли пред The Post със смях.

Labubu – малки плюшени чудовища с остри уши, широка назъбена усмивка, големи очи и пухкави костюми – придобиха популярност, след като бяха забелязани на дизайнерските чанти на знаменитости като Риана, Дуа Липа, Лиса от BLACKPINK, Дейвид Бекъм, Ема Робъртс, Хилари Дъф, Ким Кардашиян и безброй други.

Някои са се продавали за до 10 000 долара.

NYC’s creepy Ratbubu is here to terrify your dreams, just in time for Halloween — but good luck getting one https://t.co/oCGPyciTiQ — ConservativeLibrarian (@ConserLibrarian) October 27, 2025

Но новите, желани Ratbubu са много по-евтини – поне засега.

В нощта на откриването се предлагаха и безплатни, предварително проектирани „флаш“ татуировки от Крис Торес при всяка покупка над 50 долара; екипът беше зашеметен от това колко хора чакаха търпеливо, за да си сложат плъх перманентно на кожата.

„Това е новият и по-честен Ню Йорк“, провъзгласи създателката на WELOVENYC Чеча Агост Карено пред The Post, празнувайки автентичността на проекта – който има благодарна, явно местна публика.

„Не искахме тази колекция да е за туристите“, добави Де Поли.