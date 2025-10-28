Любопитно

Лимитирана Labubu кукла, облечена като плъх, покори Ню Йорк

Първите 300 лимитирани играчки се разпродадоха в нощта на откриването, карайки отчаяните фенове да се връщат в магазина или да пишат на екипа

28 октомври 2025, 12:42
Н ов лимитиран модел на сензационните кукли Labubu избухна в социалните мрежи - Ratbubu – татуирана кукла, облечен като гризач, предаде New York Post

Ratbubu e част от колекцията WELOVENYC “Comeback Collection” – включваща всичко от страховити плюшени кукли до калъфи за слушалки във формата на торби за боклук (25 долара), чаши за кафе “Legal Cocaine” (35 долара) и предпазители за маратонки “S–t Shield” (12 долара) – кара истинските нюйоркчани да прегърнат грубостта и мръсотията на Голямата ябълка.

„Става въпрос повече за това какъв е Ню Йорк в действителност. За странните неща“, каза Таня Де Поли, една от създателките на колекцията WELOVENYC, пред The Post за любопитната компилация, която е сътрудничество между множество нюйоркски артисти и привлече дълга опашка от местни жители за откриването.

Плъховете са част от това, така че защо да не го подчертаем?

Купувачите бяха посрещнати в малкото пространство на 101 Лафайет Стрийт от задна стена, покрита с истински капани за плъхове със спрей с надпис „We Heart NYC“, където висяха някои от страховитите, но сладки Ratbubu за 55 долара – най-скъпият артикул в магазина.

Първите 300 лимитирани играчки се разпродадоха в нощта на откриването, карайки отчаяните фенове да се връщат в магазина или да пишат на екипа с молби за една.

Полудяха“, каза Де Поли пред The Post със смях.

Labubu – малки плюшени чудовища с остри уши, широка назъбена усмивка, големи очи и пухкави костюми – придобиха популярност, след като бяха забелязани на дизайнерските чанти на знаменитости като Риана, Дуа Липа, Лиса от BLACKPINK, Дейвид Бекъм, Ема Робъртс, Хилари Дъф, Ким Кардашиян и безброй други.

Някои са се продавали за до 10 000 долара.

Но новите, желани Ratbubu са много по-евтини – поне засега.

В нощта на откриването се предлагаха и безплатни, предварително проектирани „флаш“ татуировки от Крис Торес при всяка покупка над 50 долара; екипът беше зашеметен от това колко хора чакаха търпеливо, за да си сложат плъх перманентно на кожата.

„Това е новият и по-честен Ню Йорк“, провъзгласи създателката на WELOVENYC Чеча Агост Карено пред The Post, празнувайки автентичността на проекта – който има благодарна, явно местна публика.

„Не искахме тази колекция да е за туристите“, добави Де Поли.

