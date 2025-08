Краят на една ера: „И просто ей така...“ приключва с трети сезон

И просто ей така...

Третият сезон на продължението на „Сексът и градът“ ще бъде последният. HBO официално обяви, че „И просто ей така...“ няма да продължи след настоящия си сезон, съобщава ВВС.

Майкъл Патрик Кинг сподели в Instagram, че докато е писал последния епизод, „ми стана ясно, че това може да е чудесното място, на което да спра“.

And Just Like That... Sex and the City reboot's third season to be its last https://t.co/mH6R8rwnlN — BBC News (UK) (@BBCNews) August 2, 2025

Кръстен на емблематичния израз на героинята Кари Брадшоу, комедийно-драматичният сериал проследява любовния и житейски път на трима от четиримата оригинални герои, които вече преживяват своите 50-те години в Ню Йорк.

Финалът на сезона ще бъде в две части, но все още не е излъчен. Кинг поясни, че актьорите и екипът умишлено са се въздържали от обявяване на новината по-рано, „защото не искаха думата „финал“ да засенчи удоволствието от гледането на сезона“.

Сара Джесика Паркър, която играе Кари Брадшоу, публикува фотомонтаж от двата сериала, споделяйки, че този герой е „доминирал професионалния ми сърдечен ритъм в продължение на 27 години“, но сега „тази глава [е] завършена“.

Тя добави, че „И просто ей така...“ „беше само радост, приключение, най-великият вид упорит труд, редом с най-необикновения талант“.

In a statement shared on social media, writer and director Michael Patrick King revealed that the beloved “Sex and the City” sequel is coming to an end. https://t.co/4uS2ysyhXW — Vogue Magazine (@voguemagazine) August 1, 2025

„Ще мине цяла вечност, преди да забравя“, написа Паркър. „Надявам се, че ще харесате тези последни два епизода толкова, колкото и всички ние.“

Колежката ѝ Кристин Дейвис, която изпълнява ролята на Шарлот Йорк, написа: „Много съм тъжна.“

Франчайзът, вдъхновен от колонките и книгите на Кандис Бушнел, вече беше адаптиран в два филма и минисериал-предистория преди появата на "И просто ей така“.

Това вероятно е породило надежди у феновете за още един спин-оф или нова адаптация.

Но Кинг потвърди, че „продължаващото разказване на истории от вселената на „Сексът и градът“ е към своя край“.

Според Samba TV – компания, която следи телевизионната гледаемост – интересът към „И просто ей така“ постепенно е намалял с всеки сезон. Първият епизод е бил гледан от 1,1 милиона домакинства в САЩ, докато най-новият епизод е събрал по-малко от половината от тази аудитория.

Сериалът бе подложен и на критики – особено заради усилията да се разнообрази актьорският състав. Списание Elle определи подхода като „неуспешен“, а The Guardian го нарече „прекалено свръхкомпенсиране“, с цел да се изкупи „историята на расова некомпетентност“ на оригиналния SATC.

Зрителите също посочиха явни несъответствия в сюжета – като например персонаж, чийто баща „умира“ два пъти.

В последния сезон персонажът Че Диас – определен от The Daily Beast като „най-лошия герой в телевизията“ – беше заменен с нов образ, който работи в BBC.

And Just Like That... it's over! Woke Sex and The City reboot to END after three seasons amid fan backlash https://t.co/oesGP1hqVL — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 1, 2025

Феновете реагираха на новината за края на сериала с емоционални коментари под публикациите на актьорите и създателите.

„Исках това шоу да се излъчва, докато всички герои не се окажат в домове за възрастни хора в Уест Палм Бийч“, написа един потребител.

Друг добави: „Не искаме това да свършва. Искаме да е по-добре.“