"И просто ей така...": Фенове откриха голяма грешка в новия епизод на сериала

В последния епизод на спин-офа на „Сексът и градът“, героинята на Никол Ари Паркър — Лиса Тод Уексли — разкрива, че баща ѝ е починал внезапно от инфаркт. Докато зрителите наблюдават как тя се справя с емоционалната загуба, мнозина изпитват дежавю — сюжетът им се струва твърде познат.

Причината? В премиерата на сериала през 2021 г. Лиса вече беше споменала, че баща ѝ е починал преди година. Тогава тя разговаряше с Шарлот (Кристин Дейвис) за мъката след смъртта на Тузаря (Крис Нот). А по-късно, в епизод от втория сезон, озаглавен „ЖИВ!“, Били Дий Уилямс се появява в ролята на бащата на Лиса — Лорънс Тод — на нейното парти по случай годишнината.

Феновете не оставиха несъответствието без внимание — социалните мрежи веднага се напълниха с коментари.

„От "И просто ей така" напълно ли забравиха, че вече убиха бащата на Лиса?“ - попита потребител в TikTok, като сравни противоречивите сцени от различните сезони.

„Не всеки получава такъв втори шанс“, пошегува се друг в коментарите.

Докато някои се чудеха дали сериалът не е „написан от изкуствен интелект“, други се впуснаха в теории. Най-популярната от тях - Лиса има „двама гей бащи“.

„Някога мислили ли сте за това?!?“ — написа един потребител.

PEOPLE са се свързали с HBO за коментар, но засега няма официален отговор.

Това обаче далеч не е първата грешка в непрекъснатостта на "И просто ей така".

Във втория епизод от втори сезон съпругът на Шарлот — Хари Голдънблат (Евън Хандлър) - казва, че майка му е починала преди 10 години. Според хронологията на "Сексът и градът", това би означавало, че Шарлот я е срещнала... след смъртта ѝ - което е невъзможно.

А това противоречи на ключова сюжетна линия: основното препятствие пред Хари и Шарлот беше обещанието му на смъртния одър на майка си да се ожени за еврейка. Именно затова Шарлот приема юдаизма, за да могат да бъдат заедно.

#“And Just Like That…” Fans Notice This Major Continuity Error in Latest Episode #US #UK #World #Politics #News https://t.co/l7R2Ekv9I4