Защо завръщането на Кейти Пери се обърка толкова много

Т я е една от най-големите поп звезди в света, но новият ѝ албум е съпътстван от противоречия и неуспешни сингли. Ето защо Кейти Пери се препъна - и какво казва това за музиката днес.

Завръщането има специално място в поп културата. От концерта на Джуди Гарланд в Карнеги Хол през 1961 г., който възстановява кариерата ѝ, до преоткриването на Шер като танцова дива, която оглавява класациите, с албума „Believe“ от 1998 г. - това е история, която никога не губи своята емоционална острота. Има нещо трогателно и дори успокояващо в това да видиш как една голяма звезда се завръща на върха, особено защото това не се случва всеки път. Поради тази причина тъжната обратна страна на разказа - неуспешното завръщане - е също толкова завладяваща. Тя ни напомня, че да се разминеш с целта е фундаментално човешко и че нищо в живота не е гарантирано.

Това е преобладаващият вятър, с който Кейти Пери се сблъсква днес, когато издава седмия си албум 143. При появата си през юли противоречивият водещ сингъл Woman's World се задържа на 63-то място в класацията Billboard Hot 100 и на 65-то място в Обединеното кралство, а по-необичайното продължение Lifetimes трябваше да се задоволи с 15-то място в по-малко престижната класация Billboard Bubbling Under Hot 100. Това са съкрушителни резултати за изпълнител, който има повече диамантени сингли, означаващи продажби от 10 милиона единици в САЩ - шест - от която и да е друга изпълнителка, освен Риана.

„Кейти Пери е едно от най-големите имена в поп музиката, така че когато тези песни не пробиха, това създаде интересна история за медиите“, казва Хю Макинтайър, музикален журналист от Forbes. И тази история е: Защо новата й музика не се харесва на публиката?

Проблемите започнаха още с пускането на Woman's World през юли. Два месеца след пускането на песента е трудно да се смята, че тя е мъртва още при пристигането си. В интервю за Apple Music 1 Пери заяви, че е искала тя да отразява нейната „женска божественост“ и да се чувства „овластена“ по подобен начин на характерните й хитове Firework (2010 г.) и Roar (2013 г.). Когато пее „това е женски свят и ти си щастливка, че живееш в него“, това е характерен ясен израз на това послание. Пери проницателно признава в интервюто, че хората я свързват с „песни, които са надписи върху тениски и други подобни неща“.

Погрешно съобщение

Много фенове и критици обаче смятат, че феминисткото послание на Пери е било фатално подкопано от избора на сътрудник - продуцента Лукаш Готвалд, по-известен като д-р Люк. Пери работи интензивно с д-р Люк по трите си най-успешни албума - One of the Boys от 2008 г., Teenage Dream от 2010 г. и Prism от 2013 г., но той отсъства от следващите ѝ албуми - Witness от 2017 г. и Smile от 2020 г. И двата са написани и издадени в рамките на дългата му съдебна битка с поп певицата Кеша. Въпреки че Пери никога не е коментирала в интервю за пресата решението си да скъса връзките си с д-р Люк, по време на показания през 2017 г. тя заяви, че е избрала да не работи с него по Witness, защото не е искала да изглежда, че „взема страна“.

По онова време съдебната им битка все още предизвиква шокови вълни в музикалната индустрия. През октомври 2014 г. Кеша подаде съдебен иск срещу д-р Люк, в който твърдеше, че той я е упоил и изнасилил два пъти, като освен това я е малтретирал „сексуално, физически, вербално и емоционално“. Д-р Люк подаде контраиск срещу Кеша за клевета и заяви, че тя е изфабрикувала твърденията си, за да се измъкне от звукозаписен договор. През февруари 2020 г. съдия постановява, че Кеша е оклеветила д-р Люк, когато твърди в текст до Лейди Гага, че продуцентът е изнасилил Пери; продуцентът отрича това твърдение, а Пери заявява, че то „абсолютно не е вярно“ по време на показанията си. Продължителният спор между Кеша и д-р Люк в крайна сметка е разрешен през юни 2023 г., когато двете страни публикуват изявление, в което се казва, че са „постигнали съгласие за разрешаване на спора“.

Въпреки че Дали признава, че Пери „не е първият изпълнител, който си сътрудничи с д-р Люк след съдебната битка на Кеша“, тя също така отбелязва, че по-специално Дожа Кат оттогава се е дистанцирала от него. През 2021 г. рапърът и певецът заяви пред Rolling Stone, че има нейна музика, „за която той има заслуга, а аз съм като: „Хм, не знам, не знам дали си направил нещо по нея“. Тя каза също: „Не мисля, че имам нужда да работя с него отново.“ Напротив, представител на лейбъла на Пери заяви пред Rolling Stone през юни, че „Кейти знаеше точно какъв албум иска да направи и събра екипа, който да го осъществи“.

В резултат на това Пери стартира кампанията си за албума 143 в мъгла от противоречия; много фенове смятат, че в най-добрия случай е объркващо, че тя ще създаде песен за женското овластяване с мъж, който е бил публично обвинен в насилие от жена - макар че жалбата е била оттеглена и никога не е стигала до съд. Текстът на песента също беше поставен под въпрос. В писането на песни Пери винаги е предпочитала масовата привлекателност пред изтънчеността - хитът ѝ Firework от 2010 г. съдържа куплета „Boom, boom, boom / Even brighter than the moon, moon, moon.“ Но дори и така, текстовете на Woman's World се чувстват редуцирани, особено като се имат предвид огромните проблеми на женствеността и равенството между половете, за които тя пише.

„Тя е победителка, шампионка, свръхчовек, номер едно“, пее Пери в предисловието.

Макар и добронамерена, тази доста монолитна визия за женско съвършенство може би щеше да има по-добър отзвук преди десетилетие, когато изразът „момиче-шефка“ все още беше свеж. Музикалната журналистка Ейми Дейвидсън казва, че в сегашния климат феновете „няма да търпят символични опити за включване в разговора“. Тя посочва, че двама от най-обсъжданите изпълнители на 2024 г., Charli XCX и Chappell Roan, са „прокарали пътеки“, като са писали с изгаряща автентичност. Например неотдавнашният хит на XCX „Girl So Confusing“ (Момиче, което е толкова объркано) изследва обърканата сложност на женските приятелства с такива веществени текстове като: „Понякога си мисля, че може да ме мразиш / Понякога си мисля, че може да те мразя / Може би просто искаш да бъдеш мен.“

Междувременно кандидатът за президент на демократите Камала Харис използва острия и директен призив на Роан Femininomenon в клип за кампанията в ТикТоk - нещо, за което Пери би могла да си представи, че Woman's World ще бъде използван.

Междувременно придружаващият видеоклип на Пери към песента само наля масло в огъня на критиците ѝ. Сцените, в които тя се превъплъщава в образа на иконата от Втората световна война Роузи и изобразява облечена в бикини бионична жена, бяха възприети от някои като угаждане на мъжкия поглед. Пери отговори на тази критика, като привидно заяви, че целта на визуализацията е била да изпрати мъжкия поглед

„Можеш да направиш всичко! Дори и сатира!“ - написа тя в X заедно с клип от видеото.

Този защитен подход е далеч от увереността, с която тя обяви новия си албум 143 в същия ден, в който излезе „Женски свят“. В съобщение за пресата албумът беше обявен за „секси, безстрашно завръщане към формата на многостранната музикантка“, който е „пълен с овластяващи, секси и провокативни поп химни, които сте обикнали“. Подтекстът беше лесен за разгадаване: Пери се стреми да си върне културната доминация от имперската си фаза в края на 2000-те и началото на 2010-те години.

Нейните славни дни

Албумът One of the Boys от 2008 г., който е вторият, но първият на голям лейбъл, превръща Perry в световна звезда, благодарение на елегантно дръзките хитове I Kissed a Girl и Hot n Cold. След това, с албума Teenage Dream LP от 2010 г., тя става истинска супернова. Смела, максималистична смесица от поп, рок, хип-хоп, денс и диско, която донесе пет сингъла номер едно в класацията Billboard Hot 100, включително California Gurls и заглавната песен, с което подобри рекорда, поставен от албума Bad на Майкъл Джексън през 1987 г. През тази епоха Пери демонстрира способността си да се придържа към модата, като в същото време използва носталгията на няколко поколения, като изпълва музикалния си клип Last Friday Night (T.G.I.F.) с участието на известни личности - от Ребека Блек, която тогава е звезда от вирусните предавания, до бойбандата Hanson от 90-те години и сърцеразбивача Кори Фелдман от 80-те години.

Издаденият през 2013 г. по-зрял четвърти албум на Пери Prism не е толкова успешен, но дава още две първи места в Billboard Hot 100: Roar и Dark Horse. Дъното на нейната ера на върховете на класациите се спуска едва с албума Witness от 2017 г. Пери го описва като албум с „целенасочен поп“, написан след силно поляризираните президентски избори през предходната година, но това послание е подкопано от втория сингъл Bon Appétit. Изпълнен с груби метафори за храната като секс, той се спря на 37-о място в Обединеното кралство и 59-о място в САЩ. Въпреки че следващият ѝ албум, 2020's Smile, е придружен от наистина брилянтния електро-бенгер Never Really Over, той не успява да върне Кейти Пери на върха на класациите.

Все пак си струва да се отбележи, че Пери остава силен играч, дори когато акциите ѝ очевидно са спаднали: през 2018 г. Forbes я обяви за най-високоплатената жена в музиката, след като тя прибра 83 милиона долара благодарение на успешното си турне и новата си роля на съдия в American Idol. Оттогава насам певицата поддържа популярността си, като се появява в телевизионния конкурс за певци, но през февруари обяви, че настоящият сезон ще бъде последният ѝ: сигурен знак, че иска да напомни на хората, че на първо място е поп звезда. За съжаление нито „Женски свят“, нито последвалите го сингли не възвърнаха напълно блясъка ѝ. Lifetimes, хаус празник на майчината любов, и I'm His, He's Mine, колаборация с изгряващата звезда Doechii, изградена върху дебел семпъл от клубната класика Gypsy Woman на Crystal Waters от 1991 г., не попаднаха в Billboard Hot 100.

През август беше съобщено, че срещу нея се води разследване от испанските власти за това, че е заснела клипа към Lifetimes в екологично чувствителна част на Балеарските острови без разрешение. Говорител на лейбъла на Пери заяви, че продуцентската компания, отговорна за видеоклипа, „ни увери, че всички необходими разрешения за видеото са осигурени“, но това допълнително допринесе за разказа, че разпространението на албума на Пери е било необичайно объркано.

Макинтайър смята, че тези сингли звучат „някак остаряло“, защото Пери не е успяла да върви в крак с времето.

„Имам чувството, че тя се опитва да създаде поп песен, която да се хареса на всички - от 12-годишните деца до 40-годишните им родители“, казва той.

Пери може и да е усъвършенствала тази формула по време на ерата на „Teenage Dream“, но Макинтайър се пита дали е възможно да се пишат песни с „такава широка привлекателност“ през 2024 г., когато медиите са „много по-раздробени“. Макар че много музикални фенове от Поколението Х и хилядолетията все още са запалени слушатели на радио, потребителите от Поколението Z и възрастовата група под него, Поколението Алфа, вероятно е по-вероятно да открият дадена песен чрез приложения като TikTok и Spotify.

Дейли също така смята, че Пери се е борила да се приспособи към един много различен културен климат.

„През 2014 г. имаше истинско чувство на надежда и нейният ярък, бъбрив поп съответстваше на настроението. Но сега, след глобална пандемия, години на строги икономии и продължаващи войни и несправедливости, е точно обратното​“, казва тя.

Дейли твърди, че новата музика на Пери просто не се вписва в преобладаващия светоглед, който е „по-апатичен, нихилистичен и хедонистичен“.

Има ли женомразство в играта?

Възможно е завръщането на Пери да е било възпрепятствано и от токсичната комбинация от женомразство и възрастов подход, която обикновено засяга жени изпълнители над 35 години: Пери вече е на 39 години. Този проблем беше подчертан през август 2023 г., когато популярният хит на Кайли Миноуг Padam Padam беше привидно отхвърлен от няколко младежки радиостанции в Обединеното кралство, а продуцентът на песента, Питър Райкрофт, заяви, че това е „основно защото Миноуг е по-възрастна жена“. Дейли твърди, че „възрастта определено е фактор в реакцията на завръщането на Пери, независимо дали критиците ѝ биха го признали или не“. Тя отбелязва, че високопоставените изпълнителки „често се сблъскват с ответна реакция, когато достигнат определена възраст и публиката реши, че се „опитват твърде много да останат актуални или млади“.

След като днес излиза новият албум на Пери 143, предстои да видим дали тя ще успее да спаси кампанията, помрачена от негативизъм. В същото време би било глупаво да отпишем Пери - граф, който има форма, когато се налага да се върне към чертожната дъска. Тя стартира кариерата си през 2001 г. като здравата християнска рок певица Кейти Хъдсън, но когато едноименният ѝ дебютен албум едва се наложи, тя си направи равносметка и няколко години по-късно се появи отново като доста по-светската изпълнителка Кейти Пери.

