Феномен: Косатки ядат акули в Калифорнийския залив

У чените разкриват, че косатките ловуват акули в Калифорнийския залив, като се насочват към големи видове.

(Във видеото може да научите повече за: Група косатки системно атакува и преобръща яхти)

Три косатки стоят зад нападенията и изследователите казват, че не е ясно какво въздействие може да има този лов върху екосистемата и дали акулите в крайна сметка ще решат да напуснат района.

В новото проучване, публикувано на 4 юни в списание Frontiers in Marine Science, учените регистрират три случая, в които косатки (Orcinus orca) ловуват акули между 2022 и 2023 г. в Националния парк Кабо Пулмо (CPNP) - морска защитена зона в Калифорнийския залив, Мексико.

Orcas are eating sharks in the Gulf of California — and it may be happening more than we think, experts say https://t.co/ttZUxcxUzs