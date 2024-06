Отегчени тийнейджъри се оказаха косатките, потапящи яхти

С поред експерти косатките, които в продължение на четири години блъскат лодки във водите на Иберийския полуостров, вероятно са просто отегчени тийнейджъри, които прекарват твърде много време с плавниците си.

В доклад, публикуван на 24 май, се посочва, че косатките (Orcinus orcas), замесени в поредица от инциденти с блъскане и потапяне на лодки в Югозападна Европа, прекарват по-малко време в лов и повече в изследване на нови игри, след като популациите на любимата им плячка са се възстановили. Според доклада най-малко 673 сблъсъка с лодки от май 2020 г. насам, шест от които са довели до потъване на лодки, може да са резултат от това, че тези косатки имат повече свободно време.

Нещо в кормилото на долната страна на лодките изглежда привлича косатките, особено младите членове на стадото, които по принцип са по-любопитни. Каквото и да е то, „докато си играят с кормилото, те не разбират, че могат да го повредят и че повреждането му ще засегне хората“, казва пред The Washington Post съавторът Алекс Зербини, старши научен сътрудник във Вашингтонския университет, който председателства научния комитет на Международната комисия по китолов - глобален орган, натоварен с опазването на китовете.

„В поведението на животните няма нищо, което да подсказва, че са агресивни“, казва Зербини.

Според доклада е известно, че петнайсет косатки взаимодействат с лодки, като повечето от тях са млади и подрастващи мъжки. Тези косатки са подгрупа на критично застрашената иберийска популация, за която се смята, че наброява по-малко от 40 индивида.

