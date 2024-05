Косатки потопиха 15-метрова яхта

К осатки в Испания потопиха ветроходна яхта близо до Гибралтарския проток, предаде ДПА.

В неделя сутринта двамата членове на екипажа на 15-метровата яхта Alboran Cognac чуват приглушени удари по корпуса. Това се случва на около 26 км от нос Спартел в Мароко, на южния вход на Гибралтарския проток.

Повреден е рулят на ветроходната яхта. Вода навлиза в лодката и моряците подават сигнал за спешна помощ.

Following news that a team of Orcas, or killer whales, have began ramming boats in the Strait of Gibraltar again, people have taken to X to say they only target rich people amid a 'class war' https://t.co/EJvz10cLUl pic.twitter.com/5E5rmABuQC

От Испания е изпратен хеликоптер, а близкият танкер MT Lascaux е помолен да се притече на помощ на авариралия плавателен съд.

Час след сигнала за бедствие екипажът е евакуиран на танкера. Яхтата обаче не може да бъде спасена и скоро след това потъва. Това е седмият подобен инцидент от 2020 г. насам.

Killer whales sink sailing yacht in Strait of Gibraltar, oil tanker saves crew



This incident is the latest in a series of recurring orca rammings around the Strait of Gibraltar, which separates Europe from Africa, as well as off coasts of Portugal & Spain https://t.co/5s9h4v0rlb