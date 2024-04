"Обръщат и потапят яхти": Косатките край Гибралтар озадачиха учените

У чените са открили на странно място група косатки, които обръщат и потапят яхти, пише LiveScience.

(Във видеото може да научите повече за: УНИКАЛНО: Стадо косатки бе забелязано край Канарските острови)

От 2020 г. изследователите са регистрирали стотици атаки от групи косатки срещу яхти в Гибралтарския проток. Бозайниците успяха да потопят няколко такива плавателни съда, последният е полски в края на октомври 2023 г.

Групата наброява до 40 индивида; те живеят главно край бреговете на Испания и Португалия. На 10 април три от групата косатки бяха забелязани да плуват близо до голяма яхта край бреговете на Галисия в Северна Испания. Триото не нападна плавателния съд, но местната природозащитна група Orca Ibérica GTOA, която следи отблизо иберийската субпопулация, помоли моряците да „внимават, когато преминават“ през района.

