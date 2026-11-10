Стрелба в Хамбург, загинал, ранени, търсят връзка с две тела

П олицейски служители с автомати са разположени в квартал „Хафен Сити“ в Хамбург, след като днес сутринта е имало стрелба близо до концертната зала „Елбфилхармония“, съобщи „Билд“.
Мъж и жена са ранени и са откарани в болница с линейка. Заподозреният стрелец е избягал. Полицията обгради Елбфилхармония“ и евакуира концертната зала.
Заподозреният е открит мъртъв по-късно, а полицията проверява връзка с още два смъртни случая. Предполагаемият стрелец – 68-годишен мъж, е намерен в хотелска стая, като вероятно става въпрос за самоубийство. Полицията разследва възможна връзка с две тела в Енинген край Щутгарт.
Стрелба в Германия завърши фатално
Изстрелите са били произведени около 9:00 часа сутринта, на около 150 метра от концертната зала „Елбфилхармония“. Полицията е реагирала с голям контингент на улица „Ам Кайзеркай“ и отцепи зона около жилищна сграда.
Говорител на полицията заяви: „След съобщения за двама ранени хора беше стартирана мащабна операция. На място имаме около дузина патрулни коли.“ Полицията е използвала и дрон по време на операцията.
Стрелба в Германия, много жертви
Според „Билд“ мъжът е бил прострелян в областта на таза, а жената във врата.
Hamburg shooting MYSTERY: SUSPECT FOUND DEAD and Police investigate LINK TO TWO MORE DEATHS — SWR Two were wounded near the Elbphilharmonie, alleged 68-yo shooter was later found dead in a hotel room, apparently by suicide Police probe a possible link to two bodies in Eningen https://t.co/mQfB5DHPjd— Michael Ashura (@MichaelAshura) November 10, 2026