Колко време ни е нужно, за да придобием тен

У чени от университета на Тел Авив (TAU) в Израел са открили причината, поради която след излагане на слънце са необходими часове или дори дни, преди да започне процесът на придобиване на тен, съобщи Синхуа.

Резултатите от изследването показват, че първоначалната реакция на организма след слънчева баня е да даде приоритет на възстановяването на увреждането на ДНК в кожните клетки. Това възпрепятства механизма, отговорен за пигментацията на кожата, известен като придобиване на загар.

Изследователите обясняват, че едва след като са поправили генетичната информация по най-добрия възможен начин, клетките започват да произвеждат повишено количество меланин, който прави кожата по-тъмна. По този начин се осигурява физическа защита за генетичния материал в клетката, предпазвайки я от следващото излагане на радиация.

"Това научно откритие разкрива молекулярен механизъм, който може да послужи като основа за по-нататъшни изследвания. Те на свой ред могат да доведат до новаторски лечения, които ще осигурят максимална защита на кожата срещу радиационно увреждане, а в дългосрочен план дори могат да допринесат за предотвратяване на рак на кожата", казва водещият автор Кармит Леви от Медицинския факултет на университета на Тел Авив.

Изследването е публикувано в списанието за изследователска дерматология на "Нейчър груп".