Празник е! Имен ден имат...

На 20 януари почитаме паметта на преподобния Евтимий Велики и на свети Евтимий Търновски

20 януари 2026, 07:15
Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно според невролог
Какво да ядете, за да спите по-добре: Ново проучване разкрива изненадващи резултати
Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език
Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година
След раздялата с Никол Кидман: Кийт Ърбан заживя с новата си приятелка
Защо само два часа упражнения седмично могат да променят живота

Н а 20 януари почитаме паметта на преподобния Евтимий Велики и на свети Евтимий Търновски.

Преподобният Евтимий Велики е роден през 377 г. в град Мелитин, Армения (днес Малатия в Източна Турция).

От малък останал без баща и майка му го отгледала с помощта на църквата. Когато пораснал, Евтимий станал монах, а в 406 г. отишъл в Йерусалим и заживял като отшелник в Юдейската пустиня. Големите му духовни дарби бързо го отличили и се разнесла славата му на свят човек. Около него се събрали много монаси, които той ръководил в духовния живот.

Със светостта на живота си великият подвижник Евтимий оказал голямо влияние в християнските среди

и така допринесъл за връщането към православната вяра на много християни, увлечени от разните ереси на онова време. Съветвал хората, които идвали при него: "Преди всичко имайте любов помежду си, защото каквото е солта за храната, това е любовта за добродетелта: добродетелта се познава чрез любов и смирение". Свети Евтимий получил от Бога дар на прозорливост и сила да върши чудеса. Починал в мир през 473 г. на 96 години.

Свети Евтимий Търновски е роден в 1327 г. в Търново.

Надарен от Бога с богати заложби, твърде млад Евтимий се отличил със знания и чист духовен живот. В 1350 г. станал монах в Килифарския манастир под ръководството на преподобния Теодосий. По-късно живял няколко години в Цариград и в Атон. Завърнал се в Търново, Евтимий се усамотил в пещера край столицата.

При него се заселили други монаси и се образувал манастирът "Света Троица", който станал огнище на просвета и духовен живот.

Там свети Евтимий писал жития и похвални слова, поправил богослужебните книги, превел други текстове. В 1375 г. бил избран за патриарх и се проявил като добър пастир. При завземането на Търново от османските турци той смело се застъпил за народа. Бил изпратен на заточение в Южна България, където се упокоил в около 1402 г.

На 20 януари имен ден празнуват хората с имената Евтим и Евтимий.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
имен ден празник 20 януари Евтимий Велики Евтимий Търновски
Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Празник е! Имен ден имат...

След тежък побой в "Люлин": Мъж се бори за живота си (ВИДЕО)

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

