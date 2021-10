"Нома" в Копенхаген е най-добрият ресторант в света

К опенхаген затвърди репутацията си на глобална кулинарна дестинация, след като водещите му ресторанти заеха първо и второ място в годишните награди и класация на 50-те най-добри ресторанта в света, смятани за наградите "Оскар" в гастрономията, съобщи електронното издание на британския в. "Гардиън".

Новият ресторант "Нома" на шеф Рене Реджепи бе обявен за най-добър ресторант в света на церемония в Антверпен, Белгия.

Старото заведение "Нома" бе начело в списъка през 2010г, 2011 г., и 2012 г. и на второ място през 2019 г.

"Нома" е "вероятно сред най-влиятелните ресторанти на своето поколение, като поставя нови стандарти в изследването и добиването на продуктите, развитието на блюдата и тяхното представяне", каза директорът по съдържанието на "50-те най-добри ресторанта в света" Уилям Дрю.

Ресторантът се сдоби с лелеяната трета звезда на "Мишлен" по-рано тази година.

