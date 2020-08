Кипърското сирене халуми, което може да струва 2 милиарда евро

П арламентът на Кипър отказа да ратифицира Споразумението за свободна търговия между ЕС и Канада (CETA) и изненадващата причина се оказа сиренето халуми. Кипър иска ЕС и Канада да признаят изключителните права на кипърците върху името и рецептата за халуми. Теоретично това може да струва милиарди евро за ЕС и Канада.

Обемът на търговията между страните от Европейския съюз и Канада преди пандемията е над 70 милиарда евро годишно и по оценка на Европейската комисия, споразумението за свободна търговия може да добави 1,7-2,1 милиарда евро към общия БВП на Европейския съюз.

Кипър е първата страна в ЕС, която отказва ратификацията. Правителството на Кипър заяви, че започва нови преговори с парламентарните партии в опит да ги убеди да подкрепят СЕТА. Споразумението между ЕС и Канада условно е в сила от 2017 г., но е необходимо, за да стане това официално, да бъде ратифицирано от всички 28 страни-членки на ЕС.

Какво ще донесе споразумението СЕТА на България

Сиренето халуми, правено от смес от козе и овче мляко, е едно от националните ястия на Кипър и се изнася в големи количества. Сиренето се слави със своята плътност и може да бъде печено на скара. Кипър отдавна настоява островът да бъде признат за единственият законен производител на халуми, но за разлика от производителите на шампанско, коняк и пармска шунка, не успява да се сдобие с този статут.

Halloumi was the big cheese in Cyprus’ rejection of the EU’s trade deal with Canada — insufficient legal protections for its national delicacy was a major sticking point in the decision 🧀https://t.co/xC9Z2kBeQD