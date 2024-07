Кой е бруталният сериен убиец "Нощният ловец", вдъхновил създаването на филма MaXXXine

MaXXXine на режисьора Ти Уест е последният филм от трилогията X след едноименния X и Pearl от 2022 г. Сюжетът в него започва години, след като героинята на Миа Гот - Максин Минкс преживя събитията от предходните епизоди и сега вече е звезда от еротичния жанр, опитваща се да се наложи като име в Холивуд.

Спазвайки идеята на цялата поредица, и третият филм има зловещ подсюжет: докато опитва да развие репутацията си в Лос Анджелис през 1985 година, Максин "хваща окото" на неуловим и брутален сериен убиец. Това е Ричард Рамирес, първоначално известен като "Натрапникът от долината" преди да всее страх и ужас в цяла Калифорния, след като в периода от април 1984 до август 1985 г. убива най-малко 14 души.

Миа Гот и Ти Уест на премиерата на MaXXXine Източник: Getty Images

По-късно получава прякора "Нощният ловец", тъй като ликвидира много от жертвите си, прониквайки в домовете им нощно време през незаключени врати и прозорци.

Въпреки че MaXXXine не е истинска история, то самата Миа Гот, която е и продуцент, признава в интервю за Total Film, че добавянето на реалистичен хорър елемент действително е спомогнало за основата на филма. "Този акцент не е просто добавяне на нотка ужас за развлечение. Всъщност говорим за нещо истинско и това е още по-страшно", коментира тя.

Кой е Ричард Рамирес, известен като "Нощния ловец"?

Роден в Ел Пасо, Тексас, през 1960 г., Рамирес започва да нарушава закона още в най-ранна възраст. Арестуван е за кражби като тийнейджър, после напуска гимназия и се мести в Лос Анджелис (по информация на CBS). След като заживява на Западното крайбрежие, на няколко пъти е задържан за влизане с взлом в различни къщи и арестуван за кражба на автомобил.

Това всъщност по-късно ще се окаже от ключово значение, тъй като са му взети пръстови отпечатъци при първоначалния арест. През юни 1984 г., вече на 25 години, убива 79-годишната Джени Винкоу, намерена намушкана многократно и с прерязано гърло. По показанията на сина й, входната й врата е била отключена. Следва затишие до март 1985 г., когато той отново започва да напада, но със зачестили темпове.



От 12 до 27 март вече е убил трима души (по United Press International), като до август същата година отнема човешки живот почти всяка седмица. Това, което го прави неуловим, е широкият му набор от жертви, който обърква полицията, тъй като те нямат нищо общо помежду си.

Той напада и насилва сексуално както възрастни, включително и от двата пола, така и деца, а понякога краде и автомобили, убивайки собствениците им (по CBS News). Властите изпитват явни затруднения при изграждането на профила му, тъй като жертвите му са абсолютно случайни.

Когато най-накрая Рамирес е заловен и осъден, той е признат за виновен по 11 обвинения в сексуално насилие, 13 обвинения в убийство, 5 обвинения в опит за убийство и 14 обвинения в кражба с взлом. През 2009 г. неговата ДНК беше свързана и с убийството през 1984 г. на 9-годишно момиче (по LA Times).

Има ли мотиви зад престъпленията му?

Възможно е истинските мотиви зад убийствата никога да не станат известни, тъй като единственият му отговор на въпроса "Защо" е, че го прави в името на Сатаната. Действително, част от пострадалите твърдят, че е рисувал пентаграми и ги е принуждавал да се кълнат в Дявола, вместо в Бог. В статия от Los Angeles Times от 1968 г., се цитира една от жертвите на изнасилване, по-късно свидетелствала срещу него. По думите й, след като убил съпруга й, той я заплашил да не крещи, докато я насилва.



"Казах му, че се кълна в Бог, че няма да крещя. А той ми отговори: Не се заклевай в Бог, закълни се в Сатаната".

Как бе заловен "Нощният ловец"

С напредване на лятото през 1985 г. паниката в Лос Анджелис се увеличава все повече с всяко едно ново престъпление на Рамирес. Той не винаги убива жертвите си, понякога само ги измъчва или изнасилва, а това води до доказателства и свидетели срещу него. Освен това, на множество престъпления е оставил отпечатъци от обувки, а сред най-сериозните му пропуски е, че в един от откраднатите от него автомобили е забравил визитка на зъболекар, който е посетил седмица по-рано (по CBS News).



През август 1985 г. извършва двойно убийство и рисува пентаграм върху огледалото на хотелска баня в Сан Франциско (по SF Weekly). Така местното полицейско управление се сдобива с първи отпечатък, а по-късно, полицията в Лос Анджелис открива открадната от него кола, в която има още един такъв. Появява се и свидетел, който твърди, че го познава и че истинското му име е Ричард Рамирес. Вече с тези следи, властите проверяват в полицейската база и така се появяват данните от предходния му арест, даващи възможност за сравнение. За следователите вече е ясно кого търсят.

"Истината е, че той сам ни остави достатъчно улики, за да разберем кой е всъщност", казва детектив Франк Салерно в епизод от Night Stalker на документалната поредица Murder Made Me Famous. Снимката на Рамирес е публикувана в много медии и разпространена по местните новини. Според информация на El Paso Times, след като видял, че е разпознат, "Нощният ловец" се опитал да избяга през източната част на Лос Анджелис, но е бил обграден от местните, които не го пуснали да премине, докато не пристигне полицията.



Какво се случва след залавянето му?

В края на 1989 г. Рамирес беше изправен пред съда за престъпленията си и след месец обсъждане е признат за виновен по всички 43 обвинения. Получава смъртна присъда и единственият му коментар при обявяването й е "Аз съм отвъд доброто и злото. И ще бъда отмъстен. Луцифер живее във всички нас". Умира на 7 юни 2013 година, докато продължава да чака екзекуцията си в държавния затвор Сан Куентин, на 53-годишна възраст. Причината за смъртта е посочена като комбинация от злокачествен лимфом и хепатит C.

Какви филми са правени за "Нощният ловец"

Историята на Рамирес е разказвана много пъти в най-различни документални филми и истории. През 2021 г. Netflix пусна документалните филми Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, които дават задълбочен поглед върху престъпленията му и как следователите събират доказателствата, за да го идентифицират. През 2016 г. пък се появява и криминалният сериал The Night Stalker, в който в кожата на убиеца влиза холивудската звезда Лу Даймънд Филипс.

"Това е една от най-предизвикателните, интересни и сложни роли, които някога съм играл. А също така и най-голямата трансформация въобще в кариерата ми", признава по-късно той пред Variety. Иначе персонажът се е появявал и в отделни епизоди на тв продукции като Dark Minds, Born to Kill, "Най-злите убийци в света" и др.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase