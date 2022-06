Кой е Робърт Опенхаймер - бащата на атомната бомба

П о време на Втората световна война Дж. Робърт Опенхаймер ръководи екип от учени, на които е възложено да създадат оръжие, което да промени хода на войната.

Създаденото от тях оръжие променя света завинаги и продължава да определя геополитическия пейзаж през XXI век.

Известен като "бащата на атомната бомба", Опенхаймер е забележителен физик-теоретик, чийто изключителен научен талант се проявява още от ранна възраст. Въпреки че кариерата му е много възхвалявана, отношенията му с американското правителство и военните далеч не са били гладки.

Роден в Ню Йорк на 22 април 1904 г. в семейството на германски еврейски имигранти, Опенхаймер е естествен учен. Ранната му любов към минералите го кара да си кореспондира с Нюйоркския минералогичен клуб, който е толкова впечатлен от неговите трудове, че го кани да изнесе лекция, без да знае, че по това време той е едва 12-годишен.

През 1922 г. постъпва в Харвардския университет, за да учи химия. Въпреки че три години по-късно се дипломира на първо място в класа си, любовта към физиката привлича младия Опенхаймер по различен научен път.

As he witnessed the first detonation of a nuclear weapon on July 16, 1945, a piece of Hindu scripture ran through the mind of Robert Oppenheimer: “Now I am become Death,