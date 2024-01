"Омъжи се за мен": Фенка предложи брак на Григор Димитров

М инути след победата с 6:1, 6:4 над австралиеца Ринки Хиджиката в четвъртфинал на турнира в Бризбън, Григор Димитров получи предложение за брак, пише Gong.bg.

Дама на трибуните бе опънала българското знаме, върху което бе написала на английски - "Омъжи се за мен, Григор".

Това бе прието с усмивка от тенисиста, който през цялто време бе подкрепян от български фенове.

That moment when you realize @GrigorDimitrov might actually see your proposal 🇧🇬



😍😍😍#AO2020 |#AusOpen pic.twitter.com/fMmboggALj