Коя е ахилесовата пета на НАТО?

Р азхождайки се сред богато украсените вили от 19-и век, фонтаните и езерата в този спокоен спа град, е лесно да забравите, че стоите в прицела на президента на Русия Владимир Путин.

Сгушен в югоизточната граница на Литва, Друскининкай се намира в стратегическа територия, известна още като пропастта Сувалки. Простираща се на около 100 километра по литовско-полската граница, между Беларус на изток и руския полуексклав Калининград на запад, западните военни предупреждават, че районът вероятно би била една от първите цели на руския президент, ако той някога реши войната в Украйна да ескалира, конфронтирайки се с НАТО.

Друскининкай, град с около 12 000 жители, не е чужд нито на Русия, нито на европейската история.

