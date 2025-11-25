България

Жестока катастрофа с три жертви край Пловдив

По предварителна информация товарен автомобил с 24-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в кола

Обновена преди 1 минута / 25 ноември 2025, 07:08
Втори опит за старт на делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене

Със скандирания

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

Благомир Коцев отпътува за Варна

С дъжд и температури под нулата изпращаме ноември

Т ежка катастрофа затвори за над 6 часа голяма част от Околовръстното шосе на Пловдив - отсечката между разклона за селата Марково и Първенец.

По информация на NOVA е загинало семейство от трима души. Сигналът е получен в полицията към 22.10 ч. в понеделник.

По предварителна информация товарен автомобил с 24-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в кола. На място са загинали 43-годишната шофьорка и двама нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години. 

Оцеляло е единствено 7-годишно дете, което е пострадало тежко. То се е возило в обезопасително столче и е откарано в болница с опасност за живота.

Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура- Пловдив.

Жестока катастрофа с три жертви край Пловдив

Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски

Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене

Мощни експлозии разтърсиха Киев

Намаляват сделките с имоти след еврото

От бастион на G-Class, Magna става производител на китайски е-коли

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Последни новини

Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година

България Преди 6 минути

Според него така ще дадат на хората сигурността и предвидимостта, от която имат нужда в годината на преход

<p>Дейвид Камерън е диагностициран с рак</p>

Свят Преди 1 час

Той съобщи, че е преминал скрининг, който е довел до диагнозата му

Извънземни сонди може би се крият на видно място, казва учен

Любопитно Преди 2 часа

Това е теорията на професор Алекс Елъри от университета Карлтън

Диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит след век мистерия

Любопитно Преди 2 часа

Легендарният флорентински диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит в канадски банков трезор

Защо биологичните лекарства са толкова скъпи?

Свят Преди 2 часа

FDA цели да ускори одобренията на биоподобни лекарства, за да увеличи конкуренцията, но експерти предупреждават, че цените може да не паднат бързо

Как разрухата бавно превзема Унгария

Свят Преди 2 часа

Остарялата инфраструктура в Унгария се превръща в политически риск за Виктор Орбан

От 2° до 18°: Какво време ни очаква днес

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

<p>Археолози откриха неолитен обект във водите край остров Пашман</p>

Любопитно Преди 9 часа

Смята се, че неолитната общност е построила голямо селище в този изолиран район

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Свят Преди 10 часа

Събитието се радва на значителна посещаемост от собственици и развъдчици на арабски коне от ОАЕ и от страни от Съвета за сътрудничество в Залива

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

Пари Преди 10 часа

Според МВФ вътрешното търсене продължава да движи силния растеж на българската икономика

<p>Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом (СНИМКИ)</p>

Любопитно Преди 11 часа

Първата дама прие коледното дърво, преди да разкрие общата тема на тазгодишната празнична украса

<p>Тръмп е имал &quot;много добър разговор&quot; със Си</p>

Свят Преди 11 часа

Китайският президент каза, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си"

Мъж се вряза в пешеходци в Токио, уби човек

Свят Преди 11 часа

Шофьорът, на 37 г., е арестуван, след като първоначално успял да избяга

Руски дронове поразиха Одеса, взривове отекват в града

Свят Преди 11 часа

Има прекъсвания в движението на градския електротранспорт по някои маршрути

<p>AI&nbsp;може да се превърне в &quot;съвременен Франкенщайн&quot;</p>

Свят Преди 12 часа

"Отговорност на правителствата е с общи усилия да предотвратят подобен сценарий", каза Фолкер Тюрк

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

България Преди 13 часа

Той бил арестуван и отведен в Районното управление

