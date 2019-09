Д обре знаете, че зеленчуците са полезни за вас, но знаете ли, че хранителната им стойност зависи от начина, по който ги приготвяте, пише сайтът Eat This, Not That!.

Хапването на зеленчуци в суров вид е много популярно през последните години, защото някои естествено срещащи се витамини и хранителни вещества се унищожават, при готвенето на определени храни.

ВИЖТЕ КОИ ЗЕЛЕНЧУЦИ СА ПО-ПОЛЕЗНИ СГОТВЕНИ

Оказва се обаче, че има някои зеленчуци, които са по-здравословни, когато са сготвени. Защо? Причината е, че готвенето на зеленчуците често улеснява усвояването на полезните хранителни вещества, които съдържат.

Готвенето на някои зеленчуци не само позволява на организма ви да усвои по-лесно полезните им вещества, но понякога ги прави и по-вкусни, което пък ги прави направо неустоими.

Вижте кои зеленчуци е добре да готвите в галерията ни горе.

По темата Жени, махнете това от чинията си

Тези шест храни (и напитки) ще ви помогнат да се разсъните

Как се променя тялото ни, когато престанем да ядем бял хляб

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram