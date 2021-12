Обявиха номинациите за наградите "Златен глобус"

Д рамата "Наследници" води по номинации за наградите "Златен глобус" в телевизионните категории, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.

Продукцията на HBO ще се съревновава за пет отличия, сред които за най-добра телевизионна драма. Останалите номинирани сериали в категорията са "Люпен", "Поза", "Сутрешното шоу" и "Игра на калмари".

С номинации за най-добра телевизионна комедия или мюзикъл са "Велика", "Хитрини" ("Hacks"), "Само убийци в сградата" (Only Murders in the Building), "Кучета за резервация" (Reservation Dogs) и Тед Ласо.

Номинираните продукции в категорията за най-добър лимитиран сериал, антология или телевизионен филм са "Абстиненция", "Американска криминална история: Импийчмънт", "Прислужница", "Мер от Ийсттаун" и

"Подземната железница".

Претендентките за приза за най-добра актриса в телевизионна драма са Узо Адуба за "Психотерапия", Дженифър Анистън за "Сутрешното шоу", Кристин Барански за "Добрата битка", Елизабет Мос за "Историята на прислужницата" и Ем Джей Родригес за "Поза".

Носителят на наградата за най-добър актьор в телевизионна драма ще бъде избран измежду Брайън Кокс за "Наследници", Ли Джун-дже за "Игра на калмари", Били Портър за "Поза", Джеръми Стронг за "Наследници" и Омар Си за "Люпен".

С номинации за най-добра актриса в телевизионна комедия или мюзикъл са Хана Айнбиндър за "Хитрини", Ел Фанинг за "Велика", Иса Рей за "Несигурни", Трейси Елис Рос за "Чернеещ" и Джийн Смарт за "Хитрини".

В категорията за най-добър актьор в телевизионна комедия или мюзикъл са номинирани Антъни Андерсън за "Чернеещ", Никълъс Холт за "Велика", Стив Мартин за "Само убийци в сградата", Мартин Шорт за "Само убийци в сградата" и Джейсън Съдейкис за "Тед Ласо".

Отличието за най-добра актриса в лимитиран сериал, антология или телевизионен филм ще си оспорват Джесика Частейн за "Сцени от един семеен живот", Синтия Ериво за "Геният: Арета", Елизабет Олсън за "УандаВижън", Маргарет Куоли за "Прислужница" и Кейт Уинслет за "Мер от Ийсттаун".

С номинации за най-добър актьор в лимитиран сериал или телевизионен филм са Пол Бетани за "УандаВижън", Оскар Айзък за "Сцени от един семеен живот", Майкъл Кийтън за "Абстиненция", Юън Макгрегър за "Холстън" и Тахар Рахим за "Змията".

Номинираните за най-добра актриса в поддържаща роля в телевизионна поредица са Дженифър Кулидж за "Белият лотус", Кейтлин Девър за "Абстиненция", Анди Макдауъл за "Прислужница", Сара Снук за "Наследници" и Хана Уодингам за "Тед Ласо".

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля в телевизионна поредица са номинирани Били Кръдъп за "Сутрешното шоу", Киърън Кълкин за "Наследници", Марк Дюплас за "Сутрешното шоу", Брет Голдстийн за "Тед Ласо" и О Йон-су за "Игра на калмари".

Ето и кинокатегориите

Драмите "Белфаст" на британския режисьор Кенет Брана и "Силата на кучето" на новозеландката Джейн Кемпиън водят по номинации за наградите "Златен глобус" с по седем на брой, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

С по четири номинации за "Златен глобус" следват сатирата за глобалното затопляне "Не поглеждай нагоре", "Методът Уилямс" за бащата на тенис звездите Винъс и Серина Уилямс, новата версия на Стивън Спилбърг на мюзикъла "Уестсайдска история" и историята за съзряването "Лакрицова пица".

Стрийминг платформата Нетфликс получи общо 17 номинации за наградите "Златен глобус".

Сред седемте номинации за "Белфаст" и "Силата на кучето" са за най-добър филм - драма. Останалите продукции, които ще се съревновават в категорията, са "CODA: Дете на глухи родители", "Дюн" и "Методът Уилямс".

С номинации за най-добър филм - комедия или мюзикъл са "Сирано", "Не поглеждай нагоре", "Лакрицова пица" (Licorice Pizza), "Тик, так...Бум!" и "Уестсайдска история".

В категорията за най-добър актьор във филмова драма приза ще си оспорват Махершала Али за "Лебедова песен", Хавиер Бардем за "Да бъдеш Рикардо", Бенедикт Къмбърбач за "Силата на кучето", Уил Смит за "Методът Уилямс" и Дензъл Уошингтън за "Трагедията на Макбет".

Претендентките за приза за най-добра актриса във филмова драма са Джесика Частейн за "Очите на Тами Фей", Оливия Колман за "Непознатата дъщеря", Никол Кидман за "Да бъдеш Рикардо", Лейди Гага за "Домът на Gucci" и Кристен Стюарт за "Спенсър".

С номинации за най-добър актьор във филмова комедия или мюзикъл са Леонардо ди Каприо за "Не поглеждай нагоре", Питър Динклидж за "Сирано", Андрю Гарфийлд за "Тик, так...Бум!", Купър Хофман за "Лакрицова пица" и Антъни Рамос за "Във висините".

В категорията за най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл са номинирани Марион Котияр за "Анет", Алана Хаим за "Лакрицова пица", Дженифър Лорънс за "Не поглеждай нагоре" и Рейчъл Зиглър за "Уестсайдска история".

С номинации за най-добър актьор в поддържаща роля са Бен Афлек за "Барът на Тендър", Джейми Дорнан за "Белфаст", Киърън Хайндс за "Белфаст", Трой Коцур за "CODA: Дете на глухи родители" и Коди-Смит Макфий за "Силата на кучето".

В категорията за най-добра актриса в поддържаща роля са номинирани Катрина Балф за "Белфаст", Ариана ДеБоуз за "Уестсайдска история", Кирстен Дънст за "Силата на кучето", Онжаню Елис за "Методът Уилямс" и

Рут Нега за "Преминаването" (Passing).

Носителят на режисьорския приз ще бъде избран измежду Кенет Брана за "Белфаст", Джейн Кемпиън за "Силата на кучето", Маги Джиленхол за "Непознатата дъщеря", Стивън Спилбърг за "Уестсайдска история" и Дени Вилньов за "Дюн".

В категорията за най-добър сценарий са номинирани "Да бъдеш Рикардо", "Белфаст", "Не поглеждай нагоре", "Лакрицова пица" и "Силата на кучето".

Продукциите, които ще си оспорват наградата за най-добра анимация, са "Енканто", "Бягство", "Лятното приключение на Лука", "Моят слънчев Маад" (My Sunny Maad) и "Рая и последният дракон".

С номинации за най-добър неанглоезичен филм са "Купе номер 6" на Юхо Куосманен (Финландия), "Карай колата ми" на Рюсуке Хамагучи (Япония), "Божията ръка" на Паоло Сорентино (Италия), "Герой" на Асгар Фархади (Иран) и "Паралелни майки" на Педро Алмодовар (Испания).

В категорията за оригинална музика са номинирани Ханс Цимер за "Дюн", Джърмейн Франко за "Енканто", Александър Депла за "Френският бюлетин на Либърти, Канзас Ивнинг Сън", Алберто Иглесиас за "Паралелни майки" и Джони Грийнууд за "Силата на кучето".

Номинираните песни от филм са "Be Alive" в изпълнение на Бионсе от "Методът Уилямс", "Dos Oruguitas" на Себастиан Ятра от "Енканто", "Down to Joy" на Ван Морисън от "Белфаст", "Here I Am (Singing My Way Home)" на Дженифър Хъдсън от "Респект" и "No Time to Die" на Били Айлиш от "Смъртта може да почака".

Церемонията за 79-ите отличия ще се състои на 9 януари, но след отказа на телевизия Ен Би Си да излъчи шоуто остава неясно какъв ще бъде форматът ѝ. Въпреки предприетите от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд реформи, водещи филмови и телевизионни студиа се дистанцираха от наградите и не предложиха свои продукции за разглеждане, както правеха в миналото. Остава неясно също дали който и да е от номинираните актьори, режисьори и музиканти ще присъства на наградното шоу догодина.

Във видеото по-горе си припомнете кои бяха победителите в предишното раздаване на наградите "Златен глобус".