Феновете избраха любимите си филми, сериали и звезди

С тудиото Marvel на "Дисни" доминира на наградите "Изборът на публиката", които бяха раздадени на церемония в Санта Моника, Калифорния, съобщи ЮПИ.

Големите победители бяха продукции, базирани на комикси. "Черната вдовица" спечели приза за филм на 2021 г., а Скарлет Йохансон беше обявена за актриса на годината.

В категориите за екшън филм и екшън звезда на 2021 г. бяха отличени съответно "Шан-Чи и легендата за десетте пръстена" и Симу Лю.

Дуейн Джонсън спечели наградите за актьор и за комедиен актьор на 2021 г. за участието си във филма "Круиз в джунглата" на "Дисни".

Той беше удостоен и с почетната награда "Шампион на публиката" за приноса си за развитието на развлекателната индустрия.

"Свободен играч" взе приза за комедиен филм на 2021 г. Продукцията "Круела" беше обявена за филмова драма на годината.

В телевизионните категории наградата за шоу на 2021 г. спечели сериалът "Локи", който е продукция на "Disney+". Звездата на поредицата британецът Тим Хидълстън спечели приза за телевизионен актьор на годината.

Клои Кардашиян стана реалити звезда на 2021 г. , а "Keeping Up with the Kardashians" ("Животът на Кардашиян") - реалити шоу на годината.

Наградата за телевизионна драма беше присъдена на сериала "Анатомията на Грей". Актрисата и носителка на Оскар Хали Бери беше почетена с приза "Икона". Певицата Кристина Агилера взе наградата "Музикална икона", а риалити звездата Ким Кардашиян стана "Модна икона".

В категориите за музика изпълнител и изпълнителка на годината станаха Лил Нас Екс и Адел. Южнокорейската кей-поп формация BTS беше обявена за група на 2021 г., а парчето ѝ "Butter" - песен и видео на годината.

Призът за албум на 2021 г. спечели "Sour" на Оливия Родриго.

Сред останалите отличници се наредиха Блейк Шелтън (кънтри изпълнител на 2021 г.), Бед Бъни (латино изпълнител на годината), Оливия Родриго (нов изпълнител на годината), парчето "Stay" на Кид Ларой с участието на Джъстин Бийбър (сътрудничество на годината), "Шоуто на Елън де Дженерис" (дневно ток шоу на годината), "Шоуто на Джими Кимъл" (вечерно ток шоу на годината), "Луцифер" (научнофантастично шоу на годината), Бритни Спиърс (социална звезда на годината).

Наградите "Изборът на публиката" са единствените в Холивуд, които обхващат киното, музиката и телевизията и се определят изцяло от публиката.