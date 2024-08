Кои са били първите животни, които са правили секс?

Н ашата планета е пълна с ослепително разнообразие от същества, които изпитват постоянна нужда, за да се размножават. Котките го правят. Кучетата го правят. Птиците и пчелите определено го правят. Но кои са първите животни, които са правили секс?

Животните се възпроизвеждат по полов път, откакто са еволюирали, така че първите животни, които са правили секс, са първите животни, които съществуват. Изследователите все още търсят преки доказателства за първите животни, но те вероятно са се появили през последните 800 милиона години, живели са в океана и са изглеждали като гъби.

