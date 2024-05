Уникални сред бозайниците: Как се размножават алпаките

А лпаките имат странен сексуален живот: те са единствените познати ни бозайници.

Те имат репродуктивна стратегия, която не е била потвърдена при никой друг бозайник досега, а нови изследвания показват, че тя може да помогне на шансовете за забременяване на този вид.

(Във видеото може да научите повече за: Новата МАНИЯ: да се снимаш с алпака)

Алпаките отдавна са заподозрени в подобно чифтосване, което би ги направило уникални сред бозайниците, но досега имаше само косвени доказателства, че това е така.

В животинското царство чифтосването може да бъде доста странно и често трудно, което означава, че има множество стратегии, използвани от различните видове, за да увеличат шансовете си за успех. При алпаките, и някои други бозайници, оплождането става по метода на вътрематочните осеменители, осеменяването става в матката. Сред видовете, за които се смята, че правят това, са коне, мишки, плъхове и порове.

Смята се обаче, че алпаките са уникални с това, че при тях има вътрематочна инсеминация и вътрематочна интромисия.

За да разберат дали това наистина е така, изследователите изследват репродуктивната система на 10 женски алпаки от един до 24 часа след чифтосването. Те откриват доказателства за „забележимо кървене“ по репродуктивните пътища, което не е налице при алпаките, които не са се чифтосвали наскоро.

