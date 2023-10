Тези животни се преструват на умрели, за да избегнат чифтосване

Ж енските жаби имитират собствената си смърт като уникална стратегия, с която избягват чифтосване. Това посочват учени на новото изследване, което се фокусира върху европейската обикновена жаба (Rana temporaria).

Изследователи, проучващи навиците на чифтосване на някои жаби, са открили, че женските често симулират смъртта си, за да избегнат натрапване от страна на мъжките. Това опровергава традиционната идея, че женските жаби пасивно се подчиняват на желанията на мъжките си двойници по време на така наречения брачния сезон.

„Нашето проучване предоставя ясни доказателства, че женските жаби не са безпомощни в размножителния период, както се предполагаше до този момент“, казват изследователите.

Rana temporaria са вид, който е известен с “експлозивното” си размножаване. Жабите от този вид се събират в големи групи за кратък период от време, обикновено всяка пролет с цел чифтосване.

В така наречените от изследователите “брачни топки за чифтосване“, мъжките индивиди заобиколят и се вкопчват в една женска. За женските жаби този период може да бъде изтощителен и дори животозастрашаващ.

