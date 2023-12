Документален филм разказва за смъртта на Елизабет II

К ралица Елизабет II се нуждаеше от уверение, че всичко ще бъде наред, ако умре в замъка Балморал, разкрива документален филм. Кралската принцеса Ан казва, че майка ѝ се е притеснявала от възможността да умре, докато е далеч от Лондон.

„Мисля, че имаше момент, в който почувства, че ще ѝ бъде по-трудно, ако прекара последните си дни в Балморал. И мисля, че се опитахме да я убедим, че това не трябва да бъде част от процеса на вземане на решения”, разказва 73-годишната Ан пред BBC.

„Надявам се, че в крайна сметка е почувствала, че това е правилното решение”, усмихвайки се, тя добавя.

Кралица Елизабет, най-дълго управлявалият монарх на Обединеното кралство. Тя почина в дома си в Шотландия на 8 септември миналата година, на 96 години, след като управлява 70 години.

