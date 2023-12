Принц Уилям и Кейт Мидълтън показаха годишната си коледна картичка (СНИМКА)

К ейт Мидълтън и принц Уилям изпращат празнични пожелания!

Принцът и принцесата на Уелс пуснаха годишната си коледна картичка. Новата снимка, направена от фотографа Джош Шинър по-рано тази година, показва двойката, позираща с трите си деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис.

Kate Middleton and Prince William Reveal New Family Photo as This Year's Christmas Card https://t.co/MYNyAHn2wM — People (@people) December 9, 2023

Класическата черно-бяла снимка в портретен стил е отклонение за Уилям и Кейт. Те обикновено споделят пълноцветни снимки, направени на открито. Тазгодишната снимка, която е направена в Уиндзор, изглежда е заснета в студио. Петчленното семейство премести основната си резиденция от Лондон в Уиндзор миналата година.

Тази година беше важна за Уилям и Кейт, тъй като двойката продължи да се установява в своите издигнати кралски роли като принц и принцеса на Уелс. Основното място на Уилям в линията на наследяване беше подчертано в деня на коронацията на крал Чарлз, когато той коленичи пред баща си, за да отдаде почит, след като беше коронясан.

Принц Джордж също служи като паж на честта на дядо си по време на коронясването на 6 май в Уестминстърското абатство и влезе в историята като първият бъдещ монарх, който официално играе роля в служба по коронясването. По-късно през деня принц Уилям и принцеса Кейт се появиха с трите деца на балкона на Бъкингамския дворец, за да подкрепят краля.

Миналата година принц Уилям и принцеса Кейт изненадаха феновете с най-обикновената си коледна картичка досега. Сладката снимка е направена от Мат Портеъс през 2022 г. в Норфолк и показва семейството, държащо се за ръце по време на слънчева разходка. Известно е, че принцът и принцесата на Уелс прекарват училищните ваканции, уикендите и ваканциите с децата си в Анмър Хол, техния селски дом в Норфолк, и се казва, че там Кейт се чувства най-у дома си .

На снимката петчленното семейство се държеше за ръце, всички облечени небрежно за слънчева разходка. Принц Уилям и принцеса Кейт бяха в дънки, докато Джордж, Шарлот и Луис бяха с шорти и кецове.

Kate Middleton and Prince William's family Christmas card released with King'shttps://t.co/QaknfTHctK pic.twitter.com/nStHtVKHtd — Mirror Royal (@MirrorRoyal) December 9, 2023

Кралската двойка избра непоказвана досега снимка, показваща как позират с децата си по време на частно семейно пътуване до Йордания за своя коледен поздрав за 2021 г. През 2020 г. и 2018 г. семейството избра снимки, направени навън в Anmer Hall.

На 8 декември семейството излезе на третото годишно коледно тържество, което организира принцеса Кейт в Уестминстърското абатство.

Темата на Together At Christmas се променя леко всяка година оттогава и тазгодишната беше свързана с кампанията Shaping Us от The Royal Foundation Center for Early Childhood, която Кейт стартира през юни 2021 г.

На Коледа се очаква принц Уилям, принцеса Кейт, принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис да излязат на традиционната си разходка до църквата в Сандрингам. Всяка Коледа кралското семейство отива в църквата "Св. Мария Магдалена" за празнична литургия, след което поздравява доброжелатели. След това се връщат обратно в Sandringham House, за да се насладят на традиционно празнично угощение с пуйка.

Разходката през 2022 г. беше значима като първата от управлението на крал Чарлз и той направи честта да ръководи атаката с кралица Камила. Беше сладко и поради друга причина — дебютът на коледната разходка на принц Луи !