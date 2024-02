„Когато съм нервен, казвам истината“: Jay-Z избухна заради Бионсе на наградите "Грами"

Jay-Z се обърна към Академията за звукозапис, че никога не е награждавала Бионсе за албум на годината, въпреки че певицата е изпълнителката с най-много награди "Грами".

Докато приемаше наградата "Dr. Dre Global Impact Award" за работата си в музикалната индустрия, изпълнителят на хита "Empire State of Mind" отдели малко време, за да упрекне Академията, че е пренебрегнала съпругата му.

Jay-Z called out the Grammys for snubbing Beyoncé for Album of the Year in his acceptance speech for the Dr. Dre Global Impact Award Sunday night. https://t.co/uAPF2fLIUB pic.twitter.com/QIlJZUqqg5