В рокля от безопасни игли: Майли Сайръс се разголи на "Грами"

М айли Сайръс отново привлече вниманието на червения килим на "Грами", показвайки малко плът в наистина дръзка златиста рокля и вдигната коса в Crypto.com Arena в Лос Анджелис.

31-годишната изпълнителка на “Flowers” ​​изглежда се бе вдъхновила от емблематичния конусен сутиен на Мадона с персонализирания й външен вид, който изглежда бе направен изцяло от златни безопасни игли.

Miley Cyrus bring 'The Mummy' chic to the Grammys, we love to see it... pic.twitter.com/Q0Eo6SrRWh

Почти цялата ѝ кожа се виждаше в мрежестата рокля, която покриваше само гърдите ѝ и образуваше метални бикини около кръста ѝ.

Тя запази темата за златното момиче със златни токчета, оставяйки роклята си да говори, като се освободи от аксесоари.

Поп звездата пристигна без гаджето си Макс Морандо, с когото започна да излиза през 2021 г., след като двойката отиде на среща на сляпо, въпреки че майка ѝ Тиш и сестра ѝ Бранди също бяха забелязани на червения килим на шоуто за наградите преди пристигането на Майли.

Сайръс имаше голяма вечер, тъй като занесе у дома си първия си трофей за запис на годината от шоуто за музикални награди.

🌸 She can buy herself flowers and win her own #GRAMMYs. Congrats on Record of the Year @MileyCyrus: https://t.co/OuKk34l332 pic.twitter.com/3PHH1hOIFW