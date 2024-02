Селин Дион направи рядка публична изява на "Грами"

С елин Дион излезе на сцената на наградите "Грами" на фона на продължаващите ѝ здравословни проблеми.

55-годишната поп икона направи рядка публична изява на 66-те годишни "Грами", като се появи, за да връчи последната награда за вечерта. Дион украси сцената на Crypto.com Arena в Лос Анджелис, за да представи албум на годината – награда, която тя спечели за първи път преди 27 години.

. @celinedion in the house to announce Album of the Year winner! ❤️ #GRAMMYs pic.twitter.com/UG1q9o1hMq — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2024

Петкратната носителка на "Грами", която през 2022 г. беше диагностицирана с рядкото и нелечимо неврологично разстройство синдрома на скования човек, беше посрещната от овациите на пълната със звезди публика.

„Благодаря на всички, обичам ви. Когато казвам, че съм щастлива да бъда тук, наистина го казвам от сърце“, каза тя.

Преди да обяви номинираните, Дион каза на тълпата "никога да не приемат за даденост" радостта, която носи музиката. Тогава наградата беше връчена на Тейлър Суифт.

Celine Dion and Taylor Swift backstage at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/cCHxfgzJ89 — Entertainment Tonight (@etnow) February 5, 2024

Дион е фаворит сред Академията за звукозапис от десетилетия. Канадската звезда е петкратна носителка на "Грами" - взимайки първия си грамофон през 1992 г. - и общо 16 пъти номинирана.

Появата на Дион на церемонията по награждаването я накара да излезе публично за първи път, откакто посети хокеен мач в Лас Вегас между Вегас Голдън Найтс и Монреал Канадиенс миналата година през ноември. Спортното събитие отбеляза първата ѝ публична изява от три години и половина.

Изпълнителката на „My Heart Will Go On“ за първи път разкри на феновете, че е с рядкото неврологично заболяване, което може да причини изтощителни мускулни спазми в края на 2022 г. Тогава тя сподели през какво е преминала в трогателно видео, публикувано в Instagram в края на 2022 г., в което тя обясни състоянието си и това означава, че ще трябва да отложи датите на турнето си.

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

Според Фондацията за синдром на скования човек, състоянието засяга централната нервна система, по-специално мозъка и гръбначния мозък.

„Пациентите могат да бъдат инвалиди, приковани към инвалидна количка или на легло, неспособни да работят и да се грижат за себе си“, казват те, добавяйки, че неврологичното заболяване с автоимунни характеристики може да включва симптоми като „хипер ригидност, изтощителна болка, хронична тревожност“ и мускулни спазми "толкова силни, че могат да разместят ставите и дори да счупят кости."

Тъй като певицата трябваше да вземе трудното решение през май 2023 г. да отмени датите на турнето в обозримо бъдеще, тя разкри, че ще сподели интимен документален филм с феновете за последните си предизвикателства. Проектът, озаглавен I Am: Céline Dion, ще бъде режисиран от номинираната за "Оскар" документалистка Ирен Тейлър и ще бъде пуснат по някое време в Amazon Prime Video по-късно тази година.

През септември сестрата на суперзвездата Клодет сподели актуална информация за здравето на сестра си в интервю: „Тя прави всичко, за да се възстанови“, каза тя. "Тя е силна жена."