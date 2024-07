"Когато паднах от небето": Жена оцелява след самолетна катастрофа и 11 дни в джунглата

В навечерието на Коледа през 1971 г. животът на една млада жена се променя завинаги, когато се оказва, че пада в небето насред гръмотевична буря. Тази жена е Джулиана Кьопке, единствената оцеляла след трагична самолетна катастрофа в перуанската дъждовна гора.

Фактът, че 17-годишното момиче оцелява при падането от разпадащия се самолет, сам по себе си е чудо, но това, което следва, поставя Коепке пред още по-голямо изпитание.

Катастрофата

Джулиана Кьопке е родена през 1954 г. в семейството на германските зоолози Мария Кьопке и Ханс-Вилхелм Кьопке.

Когато е на 17 години, тя и майка ѝ се качват на полет 508 на LANSA в Лима, Перу, за да се срещнат с бащата на Кьопке в изследователската станция Пангуана в Перу. Мария и Ханс-Вилхелм са основали станцията заедно само няколко години преди това, през 1968 г.

Пътуването им обаче претърпява опустошителен обрат, когато самолетът на път за Пукалпа, Перу, е ударен от мълния, в резултат на което се разпада във въздуха.

По време на гръмотевичната буря Кьопке пада от около 3048 метра, все още пристегната в седалката си, в гъстата амазонска джунгла. По-късно тя си спомня, че докато падала към земята, върховете на дърветата приличали на броколи.

Жива и самотна

В някакъв момент Кьопке губи съзнание по време на падането, но по чудо оцелява след удара и се събужда сред останките от разбилия се самолет в джунглата, за да открие, че е единствената оцеляла от 92-ма пътници.

Получава наранявания, включително счупена ключица и дълбоки порезни рани в рамото, въпреки че изпитанието тепърва започва.

Оцеляване в Амазония

Въпреки нараняванията си, инстинктите за оцеляване на Кьопке се задействат. Тя успява да се освободи от седалката си сред останките на катастрофиралия самолет и започва да се ориентира в коварния терен на амазонската дъждовна гора.

В продължение на 11 дни тя се бори с глада, жаждата и тежките ухапвания от насекоми, като оцелява само с пакетче бонбони, което намира в останките на самолета. Въпреки че спасителни самолети търсят оцелели от катастрофата, гъстата растителност в джунглата не позволява на спасителите да забележат Кьопке.

Основни познания

За щастие, тя може би е била по-добре подготвена от повечето хора, за да преживее самолетна катастрофа и последвалите я обстоятелства. Родителите ѝ прекарват известно време в изучаване на животните в местната тропическа гора, така че тя познава някои от местните растения и животни.

Следвайки една река, Кьопке се натъква на празен открит заслон с покрив от палмови листа, който местните горски работници са построили. Вътре тя намерила кутия с бензин, който изляла върху рамото си, за да се отърве от червеите, които се били навъдили в раната ѝ. Беше виждала баща си да прави това за един от домашните любимци на семейството в миналото. След това заспала.

Спасяване и връщане към катастрофата

Коепке се събужда на следващата сутрин, когато перуанските горски работници се връщат. Те били също толкова изненадани да я видят, колкото и тя тях. За щастие родителите ѝ я учили на испански, така че тя успява да съобщи коя е и какво ѝ се е случило.

Мъжете ѝ помогнали да се измъкне от отдалечената пустиня с кану, за да стигне до едно село. След това спасителите я транспортирали със самолет до болница в Перу, където получила медицинска помощ за физическите си наранявания и се събрала с баща си.

След като се почувствала достатъчно добре, Кьопке помогнала на издирвателните групи да открият мястото на самолетната катастрофа и да намерят телата на жертвите, включително и на майка ѝ.

Наследството на Джулиана Кьопке

Въпреки травмата, която претърпява в резултат на самолетната катастрофа, Кьопке се завръща в родната Германия на родителите си, където продължава образованието си. През 1989 г. Кьопке се омъжва за Ерих Дилър, колега учен, който споделя нейната страст към света на природата.

Кьопке, която сега понякога е известна и с името Джулиане Дилър, става директор на Пангуана - изследователската станция, която е била толкова важна в живота на родителите ѝ.

През 2011 г. Кьопке пише мемоари, озаглавени "Когато паднах от небето", в които разказва за потресаващото си преживяване.

Любопитно съвпадение с Вернер Херцог

Фактът, че Кьопке е оцеляла, е очаровал хора по целия свят, включително автори и режисьори. През 1998 г. тя придружава германския режисьор Вернер Херцог до мястото на катастрофата.

Херцог се интересува от разказването на историята на Кьопке чрез документален филм ("Криле на надеждата") не само защото тя е вдъхновяваща, но и защото едва се е разминал с подобна съдба.

По време на проучването на местата за филма си "Агире, гневът на Бога" от 1972 г. Херцог първоначално е трябвало да бъде на борда на съдбовния полет на LANSA, докато в последния момент плановете му не се променят.

Много други книги и филми са се фокусирали върху историята на оцеляването на Кьопке, представяйки я като картина на човешката устойчивост пред лицето на изпитанията и волята за оцеляване срещу всички шансове.

