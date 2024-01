Популярен актьор загина в самолетна катастрофа

У жасяващият момент, когато малък самолет падна в морето, убивайки американски актьор, двете му дъщери и пилота край малък карибски остров, беше уловен на видео.

Трагедията е станала в четвъртък около обяд във водите край Бекия, която е част от Сейнт Винсент.

В едно видео, което циркулира в социалните медии, се чува човек, който записва: „Самолетът се разби! Обадете се на бреговата охрана!"

Жертвите са посочени от местната полиция като Кристиан Клепсер, 55, дъщерите му Мадита, 10, и Аник, 12. Пилотът е Робърт Сакс. Той е собственик и на замесения самолет. Семейството пристигнало в района на 26 декември.

Клепсер беше актьор, роден в Германия, който се наричаше Крисчън Оливър. Той се появява в големи филми като "Speed ​​Racer" и "Valkyrie", а наскоро участва в последната част от франчайза на "Индиана Джоунс". Сред първите му роли в САЩ е дългогодишната му роля в "Saved by the Bell: The New Class" през 1995 г.

Групата е била на път за Сейнт Лусия, когато е станала катастрофата, казаха властите. Мигове след излитане от летище JF Mitchell в Бекия, самолетът изпаднал в неопределени затруднения.

Местни рибари и любители на плуването, които са били в района, са помогнали при първоначалното издирване, се казва в изявление на полицията.

Базираният в Сейнт Винсент информационен бюлетин Searchlight съобщава, че Сакс се е свързал по радиото с кулата малко след излитането, за да им каже, че изпитва проблеми и се връща обратно. Това беше последната комуникация.

В интервю за местната медия iWitness News местен рибар разкритикува реакцията на бреговата охрана на трагедията.

„Обяснихме им, че приливът сега започва да тече, така че ако го оставите (останките) там, имаше (възможност) да не намерим самолета отново, той да се отнесе“, каза той.

Той добави, че траекторията на прилива би отвела самолета в открити води. Използвайки въжета и шамандура, за да маркират местоположението, рибарите взеха решение сами да извадят телата.

Докато друг служител каза на изхода, че бреговата охрана е трябвало да задържи персонала в района, докато останките не бъдат напълно възстановени.

Неназованият рибар каза, че е бил близо до района, където самолетът се е ударил във водата, и е пристигнал на мястото, когато е потънал на морското дъно.

Когато бреговата охрана пристигна, рибарят каза, че им е казано да изчакат официалните водолази да пристигнат, преди телата да могат да бъдат извадени.

Според страницата му в LinkedIn Сакс е управлявал бизнес за гмуркане в Бекия заедно със съпругата си Кати. Той беше родом от Спрингфийлд, Ню Джърси, но живееше в Карибите от близо 40 години.

Свидетел казвав, че Сакс го е научил как да се гмурка преди около пет години. Той също е работил за пилота, наричайки го „добър приятел, близък до семейството“.

Причината за самолетната катастрофа остава в процес на разследване.