Когато хората започнаха да се шегуват с всичко

А ко предишните поколения всячески се опитваха да прикриват проблемите си, то днес хората са по-искрени отвсякога.

Теми като психичното здраве, травмите и пристрастяването се обсъждат активно в социалните мрежи.

Нещо повече, те са обект на шеги, колажи, автоирония и прекомерно споделяне.

Според специалисти, подобен поглед към тежки проблеми би могъл да има здравословен ефект.

Получава се усещане за общност и успокоение, че не сме сами, когато страдаме.

Много популярна в интернет е англичанката Аби Фелтам.

Самата тя се определя като "трезвен блогър".

Най-голямата ѝ мечта е някога да напише книга.

Младата жена има изключително чувство за хумор и хиляди последователи в социалните мрежи.

Тя открито говори за своя сексуален промискуитет, зависимостта си към oпиати и психичните болести.

Аби използва всички способи, които социалните мрежи предлагат.

Тя успява да създаде сплотена общност, която заедно върви по пътя към възстановяването.

Понякога Фелтам е толкова откровена, че кара хората да се срамуват.

Мнозина я обвиняват и в това, че прави зависимостта да изглежда привлекателна и "готина".

"Годините прекарани в активна зависимост ми отнеха самочувствието, любовта и вярата в себе си. В момента съм на 34 и докато връстниците ми имат кариера и семейства, аз ходя на сбирки на анонимните алкохолици, където се срещам с хора, с които взаимно страдаме, защото не можем да пием бира. Така че, зависимостта не е привлекателна. И няма как да бъде", завършва Фелтам.

Младата дама е канена на научни конференции, където редом с изследователи, споделя личния си опит от употребата на наркотици и как това е повлияло на психичното ѝ здраве.

“I couldn’t escape any more, my mental health issues came to a head…the obsession with alcohol was insane, I had become insane”. A very brave Abi Feltham tells of her experience with Addiction and becoming sober. Full talk to be available this pm #phc2022 pic.twitter.com/usTdXjMIY9